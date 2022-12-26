Бои уже возле Кременной: ВСУ оттеснили оккупантов, российские командиры бежали в Рубежное – Гайдай

Захватчики планировали пойти в контрнаступление в сторону Лимана, однако украинские воины сломали их планы.

Бои идут уже вблизи Кременной, российское командование бежало из города/ 93-я ОМБр Холодный Яр, Офис президента Украины

Возле Кремневой на Луганщине продолжаются бои. Украинским воинам удалось немного оттеснить российских оккупантов, боевые действия уже происходят недалеко от города.

Тем временем военное командование РФ уже убежало из города, к которому приближаются защитники Украины. Командиры оккупантов переместились в Рубежное. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время брифинга.

"То, что наши военные уже освободили Кременную или уже зашли на ее окраины – не соответствует действительности, но уже недалеко от Кременной происходят боевые действия. И могу сказать, что военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, теперь перемещено в Рубежное", – отмечает Гайдай.

Также он рассказал, что у захватчиков были планы организовать контрнаступление в сторону Лимана. Однако украинские военные сорвали такие намерения.

"Такие планы у них были, но, слава украинскому командованию, которое понимало их планы и видело всю карту военных событий – Силы обороны Украины помешали оккупационным войскам воплотить их замыслы в жизнь. Резервы они всё равно подтягивают, но контрнаступления у них не получилось", – подчеркнул глава Луганской ОВА.

Ранее представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщал, что оккупационные войска России в дополнение к атакам на Бахмутском и Авдеевском направлениях собираются начать наступление на Лиманском направлении на Донбассе. Украинские военные героически противостоят оккупантам и не дают им прорвать оборону. Только на Бахмутском направлении за сутки враг потерял 50 оккупантов ликвидированы и 80 ранеными.

Напомним, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказывал, что самые тяжелые бои на фронте сейчас происходят вблизи трех городов Донецкой области – Бахмута, Лимана и Авдеевки. Дальнейшие события возле этих городов будут определять то, как дальше будет меняться ситуация в войне России против Украины.

Читайте также: