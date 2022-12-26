Бои уже возле Кременной: ВСУ оттеснили оккупантов, российские командиры бежали в Рубежное – Гайдай

Возле Кремневой на Луганщине продолжаются бои. Украинским воинам удалось немного оттеснить российских оккупантов, боевые действия уже происходят недалеко от города.
Тем временем военное командование РФ уже убежало из города, к которому приближаются защитники Украины. Командиры оккупантов переместились в Рубежное. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время брифинга.
"То, что наши военные уже освободили Кременную или уже зашли на ее окраины – не соответствует действительности, но уже недалеко от Кременной происходят боевые действия. И могу сказать, что военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, теперь перемещено в Рубежное", – отмечает Гайдай.
Также он рассказал, что у захватчиков были планы организовать контрнаступление в сторону Лимана. Однако украинские военные сорвали такие намерения.
"Такие планы у них были, но, слава украинскому командованию, которое понимало их планы и видело всю карту военных событий – Силы обороны Украины помешали оккупационным войскам воплотить их замыслы в жизнь. Резервы они всё равно подтягивают, но контрнаступления у них не получилось", – подчеркнул глава Луганской ОВА.
Ранее представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщал, что оккупационные войска России в дополнение к атакам на Бахмутском и Авдеевском направлениях собираются начать наступление на Лиманском направлении на Донбассе. Украинские военные героически противостоят оккупантам и не дают им прорвать оборону. Только на Бахмутском направлении за сутки враг потерял 50 оккупантов ликвидированы и 80 ранеными.
Напомним, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказывал, что самые тяжелые бои на фронте сейчас происходят вблизи трех городов Донецкой области – Бахмута, Лимана и Авдеевки. Дальнейшие события возле этих городов будут определять то, как дальше будет меняться ситуация в войне России против Украины.
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