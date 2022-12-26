На юге оккупанты теряют свои позиции, но подтягивают резервы - Силы обороны

ВСУ устанавливают огневой контроль и перерезает логистические поставки оккупантов РФ.

ВСУ теснят оккупантов РФ на юге / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

На Южном направлении российские оккупанты пытаются удержать свои позиции, но украинские военные им этого не позволят, заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в ходе телемарафона.

"Враг теряет позиции постепенно, но достаточно уверенно. Перед ними сейчас стоит задача удержаться, подождать того момента, пока они подтянут резервы. Поэтому командование планирует меры таким образом, чтобы не дать врагу возможности этого сделать: устанавливаем огневой контроль, стараемся прекращать их логистические поставки, не оставляем их в покое и заставляем постоянно выискивать новые места дислокации", - цитирует ее АрмияInform.

Она также акцентировала внимание на том, что враг продолжает маневрировать и, очевидно, к чему-то готовится.

"Сейчас они маневрируют и уже один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. Сейчас в море один надводный и два подводных ракетоносителя, что в общем количестве составляет 16 ракет типа "Калибр" в готовности к использованию. Но помним, что вернуть на боевое дежурство тот ракетоноситель несложно — это займет несколько часов", — сообщила глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

По ее словам, не следует ожидать только массированного удара, ведь враг способен наносить и точечные.

"То, что у них иссякают запасы — понятно, потому что они их используют, но недооценивать врага нельзя. россияне пытаются пополнять свои резервы, несмотря на санкции и несмотря на ограничения в своих мощностях. Мы видим, что они ищут возможность задерживать ход событий, взять так называемую оперативную паузу, чтобы подтянуть резервы и продолжать свое "победоносное шоу", как они считают, но наше противодействие адекватно, мы не дадим им той паузы, потому что осознаем - нам нужно завоевать максимально быстро свою независимость", – добавила Гуменюк.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявлял, что после освобождения Херсонской области ВСУ могут перейти в наступление на Запорожском направлении. По его словам, украинской армии нужно накапливать силы для дальнейшего наступления.

В Генштабе сообщали, что оккупанты РФ в Запорожской области готовятся к наступлению ВСУ на свои захваченные позиции и укрепляют оборону. Сооружения возводятся в спешном темпе.

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