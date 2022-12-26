Украина усилит блок НАТО, она будет играть роль Израиля в Восточной Европе – Загородний

Альянсу выгодно принять Украину в свои ряды. Но против этого будут откровенные союзники Кремля – в частности, Венгрия и Турция.

Вступление Украины в НАТО усилит блок, уверен Тарас Загородний/ УНИАН, Главред

НАТО выгодно членство в организации Украины, ведь наша страна уже стала достаточно мощной в военном плане и может сыграть важную роль в сдерживании России.

Также Украина будет сдерживать Турцию в Черноморском регионе. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Украина показала свою способность защищаться, поэтому она усилит блок НАТО. Она будет сдерживать и Россию, и Турцию в Черноморском регионе, у нее должна быть сильная армия, дальнобойные ракеты собственного производства, мощные спецслужбы", – отмечает Загородний.

Он подчеркнул, что Украина может стать "Израилем в Восточной Европе".

"Украина должна играть роль Израиля в Восточной Европе – нормального справедливого полицейского, который будет активно влиять на процессы, происходящие в России, на Кавказе, а, возможно, и дальше за Уралом", – говорит эксперт.

Также он отметил хорошую работу Службы безопасности Украины. По его словам, ведомство демонстрирует успехи после снятия Баканова и прихода на его место Малюка – боевого офицера, воевавшего в Гостомеле. Теперь СБУ демонстрирует результаты – "трусит" Московский патриархат, проводит спецоперации и на территории Украины, и на территории РФ.

Однако есть страны, которые могут выступить против вступления Украины в НАТО. В первую очередь это откровенные союзники Кремля, говорит эксперт.

"Венгрия точно. Турция будет пытаться выдвигать свои условия. Все остальные страны если и будут придумывать какие-то поводы, то давление Вашингтона, Лондона и стран Восточной Европы заставит их замолчать. Потому что НАТО – это рациональная организация, никто не хочет платить за безопасность других стран. Украина показала свою способность защищаться, поэтому она усилит блок НАТО", – отмечает Загородний.

Он подчеркнул, что военно-промышленный комплекс Украины должен быть более прогрессивным, чем в Европе, и на поколения опережать Россию по многим направлениям.

"Мы должны быть активными, поменьше испытывать комплекс неполноценности, становиться реальными лидерами Европы и быть активным региональным игроком вплоть до Урала, а то и дальше", – добавил эксперт.

Ранее военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечал, что у Пентагона и НАТО есть готовность предоставлять Украине вооружение для защиты от страны-агрессора РФ в нужных объемах. Такая помощь постоянно предоставляется. Но "палки в колеса" в вопросе предоставления оружия могут вставлять западные политики.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытался создать нарратив, что якобы страны НАТО угрожают России. Клеверли подчеркнул, что Альянс не угрожает России. По его словам, задача НАТО – защищать только свои государства-члены.

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