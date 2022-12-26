"Россия может осуществить еще 2-3 массовых обстрела": Буданов объяснил, какая в РФ ситуация с ракетами

В России осталось такое количество ракет, которого хватит на 2-3 массовых обстрела Украины.
Если страна-агрессор совершит эти обстрелы, у нее вообще могут закончиться ракеты. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью LIGA.net.
"Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще", – отмечает Буданов.
Глава ГУР пояснил, что Россия снизила интенсивность ракетных обстрелов по Украине именно из-за быстрого исчерпывания количества ракет. При этом промышленность страны-агрессора не способна быстро пополнять запасы.
"Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак России – они делали эти теракты в отношении объектов критической инфраструктуры сначала раз в неделю. Затем – раз в 10 дней. Потом – раз в две недели. Сейчас – еще дольше. Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: скоротечное сокращение ракетного арсенала РФ. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Несмотря на все их попытки – это нереально", – подчеркнул Буданов.
Ранее сообщалось, что в ГУР вычислили интервалы массированных ударов РФ по Украине. Буданов рассказал, что оккупанты где-то с октября соблюдают интервал между массированными обстрелами Украины примерно в 7-10 дней.
Напомним, Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупационные войска могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины. Захватчики вывели четыре носителя "Калибров" в Черное море.
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