В РФ скоропостижно скончался глава компании, выпускавшей носители "Калибров" для обстрелов Украины

С подводных лодок компании велись обстрелы украинской территории, и РФ это сама признала.

В РФ скоропостижно скончался глава компании, производившей носители ракет "Калибр"/ admship.ru

В России внезапно умер гендиректор компании "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) Александр Бузаков. Ему было 66 лет. Компания, которой он руководил, изготавливает различные лодки и подводные лодки. В частности, она выпускает носители ракет "Калибр".

Смерть Бузакова, которая произошла 24 декабря, подтвердила пресс-служба возглавляемого им предприятия. Деталей его смерти в РФ не разглашают. В СМИ страны-агрессора лишь отмечают, что он умер "преждевременно" и "внезапно".

За день до смерти руководителя компании АО "Адмиралтейские верфи", которое входит в состав Объединенной судостроительной корпорации РФ, спустило на воду подводную лодку "Великие Луки" проекта 677 "Лада". Бузаков присутствовал во время этого.

Стоит отметить, что именно при руководстве Бузакова упомянутое предприятие начало специализироваться на строительстве усовершенствованных дизельных подводных лодок, которые являются носителями ракет "Калибр". В России в апреле 2022 года признали, что используют такие лодки для ракетных обстрелов Украины.

Что известно об Александре Бузакове

Бузаков в 1980 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт и всю жизнь проработал в сфере строительства судов и кораблей.

Ранее он возглавлял "Судостроительный завод "Северная верфь" и "Западный центр судостроения".

10 лет назад Бузаков встал во главе АО "Адмиралтейские верфи".

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Иран пока не поставляет стране-агрессору России баллистические ракеты и оттягивает этот момент, потому что боится усиления санкционного давления со стороны других государств.

Напомним, страна-агрессор Россия применяет для обстрелов территории Украины украинские крылатые ракеты Х-55, которые ранее наша страна передала РФ в рамках Будапештского меморандума. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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