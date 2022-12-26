Почему враги не могут перейти в наступление на ВСУ: объяснение британской разведки

Дефицит боеприпасов в оккупантской армии, по всей вероятности, и есть главный фактор, который ограничивает их способности к наступлению. Об этом утверждают представители британской разведки, говорится на официальной странице Министерства обороны Соединенного королевства.
"С октября Россия увеличила свои силы в Украине на десятки тысяч резервистов. Несмотря на смягчение неотложных кадровых проблем, недостаток боеприпасов, вероятно, будет оставаться ключевым фактором, ограничивающим российские наступательные операции", — сообщили в министерстве.
Британские разведчики также полагают, что "ограниченная доступность крылатых ракет" тоже является заметной причиной ограничения российских ракетных атак на украинскую критическую инфраструктуру − до одного удара в неделю.
"Также маловероятно, что россия успела увеличить свои запасы артиллерийских снарядов в достаточной степени для проведения широкомасштабных наступательных операций", − сказал он.
Кроме того, британские разведчики утверждают − слабость нынешней российской оперативной модели в том, что даже простое поддержание оборонных операций вдоль очень длинной линии фронта требует значительных ежедневных потерь ракет и снарядов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что аналитики Института изучения войны заявили, что как минимум с октября Москва формирует условия для нового наиболее опасного курса действий - возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева.
В отчете ISW отмечается, что российские оккупанты могут попытаться провести диверсионную атаку на земле или в информационном пространстве для возобновления напряженности на севере Украины для того, чтобы попытаться отвлечь ВСУ от обороны на Донбассе.
При этом, по мнению аналитиков, даже если российские оккупанты пойдут в новое наступление из Беларуси, очень маловероятно, что им удастся захватить Киев.
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