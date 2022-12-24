Не хватает боеприпасов: в разведке рассказали, почему РФ не наступает несмотря на наличие живой силы

Нехватка боеприпасов - ключевой фактор, который ограничивает наступательный потенциал российских военных на территории Украины.

В британской разведке объяснили, почему армия РФ не идет в наступление / Коллаж фото Минобороны РФ, kremlin.ru

С октября Россия увеличила свои силы в Украине за счет десятков тысяч резервистов. Но несмотря на уменьшение недостатка личного состава именно нехватка боеприпасов, скорее всего, остается "ключевым ограничительным фактором для российских наступательных операций". Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованной в Twitter Минобороны страны.

"Россия, вероятно, ограничила свои ракетные удары по украинской инфраструктуре дальнего радиуса действия примерно до одного раза в неделю из-за ограниченного количества крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия вряд ли смогла бы увеличить запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы обеспечить проведение широкомасштабных наступательных операций.

"Уязвимость нынешнего оперативного плана России заключается в том, что даже простая поддержка оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительных ежедневных расходов снарядов и ракет", - констатируют в разведке Британии.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны заявили, что как минимум с октября Москва формирует условия для нового наиболее опасного курса действий - возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева.

В отчете ISW отмечается, что российские оккупанты могут попытаться провести диверсионную атаку на земле или в информационном пространстве для возобновления напряженности на севере Украины для того, чтобы попытаться отвлечь ВСУ от обороны на Донбассе.

При этом, по мнению аналитиков, даже если российские оккупанты пойдут в новое наступление из Беларуси, очень маловероятно, что им удастся захватить Киев.

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