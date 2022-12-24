Кремль может готовить условия для возобновления вторжения из Беларуси в Украину - ISW

Данные двойственны. Некоторые свидетельства наращивания присутствия РФ в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к наступлению, чем как часть учений.

Нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси / Фото ua.depositphotos.com

Российские оккупанты могут попытаться провести диверсионную атаку на земле или в информационном пространстве для возобновления напряженности на севере Украины для того, чтобы попытаться отвлечь ВСУ от обороны на Донбассе.

Как говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны, как минимум с октября Москва формирует условия для нового наиболее опасного курса действий - возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева. Эти действия могут быть российской информационной операцией или отражением планов российского диктатора Владимира Путина.

Аналитики ISW отмечают, что данные, которые сейчас имеются, двойственны: некоторые проверенные свидетельства наращивания российского присутствия в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок. При этом по-прежнему нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси.

В то же время, указывают эксперты, известные российские военкоры "муссируют возможность возобновления вторжения на севере в зимне-весенний период".

При этом российские военные больше говорят о планах наступления на северо-западе Луганской области, пишут в ISW.

Новая атака РФ на Украину

Ранее аналитики Института изучения войны заявляли, что прямое участие Беларуси в войне против Украины является маловероятным. Скорее всего белорусский диктатор Александр Лукашенко во время встречи 19 декабря отказал хозяину Кремля Владимиру Путину в дальнейших интеграционных уступках.

При этом Лукашенко откладывает выполнение крупных требований хозяина Путина, таких как привлечение белорусских войск для участия в войне в Украине, делая небольшие уступки, которые годами блокировал. Однако у него остается небольшое поле для маневра.

В начале ноября в Генштабе ВСУ заявляли, что пока что угрозы повторного вторжения в Украину со стороны Беларуси нет. Сейчас ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая и стабильная, но через 2-3 месяца ситуация может измениться. Ведь именно столько времени понадобится РБ для того, чтобы подготовить военнослужащих.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

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