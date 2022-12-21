Путин загнал Лукашенко в угол, угроза для Украины со стороны Беларуси выросла - аналитики

Хозяин Кремля Путин усилил давление на Лукашенко, поэтому белорусскому диктатору приходится идти на уступки.

Лукашенко идет на уступки Путину, чтобы отложить выполнение крупных требований / Фото kremlin.ru

Белорусский диктатор Александр Лукашенко откладывает выполнение крупных требований хозяина Кремля Владимира Путина, таких как привлечение белорусских войск для участия в войне в Украине, делая небольшие уступки, которые годами блокировал. Однако у него остается небольшое поле для маневра. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

По словам аналитиков ISW, Путин усилил давление на Лукашенко, и Россия продолжает перебрасывать в соседнюю страну военную технику.

В частности, РФ передала Беларуси неустановленное количество систем ПВО С-400, что подтвердил сам Лукашенко во время встречи с Путиным. Ранее самопровозглашенный президент Беларуси отказывался от размещения российских систем.

Российские военнослужащие, вероятно, будут эксплуатировать базирующиеся в Беларуси системы С-400. Российский персонал может управлять системами С-400 из так называемого совместного российско-белорусского учебного центра ВВС и войск ПВО в Гродно.

Эксперты отметили, что есть признаки того, что вторжение в Украину со стороны Беларуси может снова произойти. Однако, такой сценарий в настоящее время остается маловероятным.

"Российское вторжение на север Украины из Беларуси не является неизбежным", - резюмировали эксперты.

Новая атака РФ на Украину

Ранее аналитики Института изучения войны заявляли, что прямое участие Беларуси в войне против Украины является маловероятным. Скорее всего белорусский диктатор Александр Лукашенко во время встречи 19 декабря отказал хозяину Кремля Владимиру Путину в дальнейших интеграционных уступках.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году.

Другие новости: