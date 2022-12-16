Армия РФ не сможет взять Киев в случае нового наступления – ISW

Войско РФ обессилено, в России иссякают высокоточные боеприпасы. Поэтому в случае наступления на украинскую столицу оккупанты не смогут продвинуться далеко.

Аналитики отмечают, что российская армия не сможет взять Киев, если осмелится еще раз атаковать украинск столицу/ УНИАН, 10-я горно-штурмовая бригада

Даже если российские оккупанты пойдут в новое наступление из Беларуси, очень маловероятно, что им удастся захватить Киев.

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете. Так они ответили на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который в интервью The Economist сказал, что Россия готовит около 200 тысяч новых военных и может снова двинуться в атаку на Киев.

Аналитики отмечают, что во время такого наступления российские военные вряд ли будут иметь больше успеха, чем они имели в феврале 2022 года.

Согласно оценкам ISW, российское войско значительно деградировало с начала полномасштабной войны против Украины. В армии РФ сейчас нет такой мощности, которая была в начале вторжения. Но даже тогда наступление оккупантов на Киев провалилось.

Также аналитики обратили внимание, что с момента ухода из-под Киева российские захватчики уже потеряли более 70 тыс. кв. км оккупированной территории. Сейчас во время боев под Бахмутом они продвигаются не более чем на 100-200 м за день, хотя и сосредоточили там свои основные силы.

Кроме этого, запасы высокоточных боеприпасов у россиян уже исчерпываются, а преимущество в воздухе им так и не удалось получить.

В то же время украинские войска очень хорошо подготовились к встрече врага в случае повторного наступления из Беларуси, в частности, создали значительные оборонительные укрепления. К тому же, россиянам придется идти по узким местам в Чернобыльской зоне отчуждения, если они решатся снова атаковать Киев. А украинское войско уже научилось защищать эти места.

Ранее военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общество будущего) Евгений Карась отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от идеи захватить украинскую столицу. Это для него является единственным вариантом завершить войну на своих условиях. Однако президент РФ понимает, что дальше оккупантам придется бежать из Киева, потому что удержать город они не смогут.

Напомним, военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан отмечал, что захватить Киев нынешней армии российских оккупантов невозможно – просто из-за нехватки людей. Он считает, что белорусская группировка войск оккупантов, скорее всего, будет переброшена Кремлем на другие направления.

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