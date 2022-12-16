'Может быть 5 направлений': Арестович оценил угрозу повторного наступления 200-тысячного войска РФ

Арестович подчеркнул, что у россиян техника будет не столь хороша, как у тех группировок, которые заходили в начале полномасштабной войны.

Арестович оценил угрозу повторного наступления 200-тысячного войска РФ / ua.depositphotos.com УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что угроза повторного российского наступления является серьезной, однако не настолько, как это было в начале полномасштабного вторжения. Об этом он сказал в разговоре с российским оппозиционером и правозащитником Марком Фейгиным.

"Россия не уменьшила аппетитов, она хочет достичь промежуточных определенных целей – удержания Крыма, захвата Донецкой и Луганской областей. Россия создала 200 тысяч резервов, и это серьезный фактор, потому что предыдущие группировки составляли около 300 тысяч. С другой стороны – в ВСУ сейчас около одного миллиона человек. Мы можем домобилизоваться, хотя Залужный говорит, что сейчас это не нужно. 200 тысяч человек – это серьезный фактор, особенно если их сосредоточить на определенном направлении, они доставят много неприятностей. Бахмут атакует около 40 тысяч человек, и если таких направлений будет еще 5, то это проблема", - пояснил Арестович.

Советник Офиса президента подчеркнул, что у мобилизованных техника будет не столь хороша, как у тех группировок, которые заходили в начале полномасштабной войны на территорию Украины.

"С другой стороны – это мобилизованные, и они готовят их неплохо. Но все равно это мобилизованные, качество военной техники не такое хорошее, как в начале, в артиллерии у них проблема – нельзя применять столько снарядов, как это было раньше. Мы стали сильнее – есть западное оружие, есть люди с боевым опытом. Ближайшие 2-3 месяца будут похожими на то, что было в апреле-июне, когда Россия заваливала нас трупами. Тогда они взяли три города – Лисичанск, Северодонецк и Попасную. Сейчас угроза будет сильнее. Залужный все оценивает по пессимистическому сценарию, но я считаю, что эта группировка будет ограниченной в боеспособности", - пояснил Арестович.

Россияне готовят повторное наступление на Киев

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям в начале следующего года.

Как отметил Кулеба, за почти 10 месяцев полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Об угрозе повторного наступления со стороны РФ говорил также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это – неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупационные войска готовят около 200 тысяч новых солдат, которые снова будут штурмовать Киев. Главнокомандующий выразил убеждение, что русские, как и во время Второй мировой войны, где-то за Уралом готовят новые ресурсы.

По его словам, армия РФ может возобновить наступление уже в январе 2023 года, но, вероятнее всего, весной. Залужный подчеркнул, что Россия начнет крупное наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.

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