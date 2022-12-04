Арестович заявил о намерении оккупантов сбежать из ЗАЭС / УНИАН скриншот

Военное руководство РФ уже осознало, что вскоре их войска ждет разгром в Запорожской области. Именно поэтому захватчики готовятся к бегству, чтобы получить хоть какие-то "успехи" на фронте.

Как рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным, вывод российских войск с Запорожской АЭС - это "сладкие разговоры об очередном "жесте доброй воли".

Арестович объяснил, что город Энергодар, в котором размещена ЗАЭС, находится напротив Никополя – чуть левее того места, где русские войска очень ожидают удара ВСУ. По его словам, при наступлении украинских войск на Мелитополь, Энергодар останется в глубоком и совершенно безнадежном тылу, а российские войска окажутся без снабжения и в полном окружении.

"Нам там даже воевать не надо: мы подошли, окружили, подождали, пока они там умрут и забрали Запорожскую АЭС тепленькой и без единого повреждения", - сказал он.

По словам советника ОП, россияне прекрасно понимают свое положение. Поэтому все эти разговоры – это лишь попытка оккупантов обеспечить оборону юга и не попасть в ловушку.

Арестович добавил, что он абсолютно спокоен за судьбу Энергодара. "Если логика войны будет такой, как российские войска выстраивают линию обороны, то Энергодар сам придет нам в руки: можно особо не бояться и не обмениваться", - резюмировал Арестович.

Напомним, недавно военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что до конца года российские оккупанты сделают "жест доброй воли" на Луганщине. Этот "жест доброй воли" может быть таким масштабным, как в Харьковской и Херсонской областях. Он также добавил, что украинские военные смогут освободить левый берег Херсонской области, юг Донецкой области и Крым.

Ранее заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Он подчеркнул, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

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