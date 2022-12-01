Российские оккупанты бегут из Запорожской области / Коллаж фото Telegram, Радио Свобода

Российские оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Русское командование уже отводит отдельные подразделения врага. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Оккупанты готовят к эвакуации местных коллаборантов - персонал оккупационных администраций.

"По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области. Так, из населенного пункта Михайловка, выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений", - говорится в сообщении.

Российские солдаты вывозят награбленное у украинцев имущество. В Пологах и Инженерном они уже покинули квартиры, в которые были расселены. В Бурчаку оккупанты проводят перепись населения для "добровольной эвакуации".

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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