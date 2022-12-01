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200 метров под землей: стало известно, где именно расположены бункеры Путина

1 декабря 2022, 17:53

Многие путинские бункеры в России связаны между собой километровыми тоннелями.

Путин
Где находятся бункеры Путина / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин строит себе очень глубокие бункеры, которые связаны между собой тоннелями длиной в десятки километров. Об этом сообщает российское издание Собеседник.

Эти бункеры находятся в Москве, на Урале и Поволжье. Некоторые из них были построены еще в Советском союзе, а некоторые строятся прямо сейчас. Этим занимается Главное управление специальных программ при президенте России.

Новые бункеры строят под строжайшей охраной, наблюдение ведется даже из дронов. Сообщается, что в Москве путинские бункеры расположены на глубине 200 метров и там есть специальные лифты.

По данным издания, диггеры как-то случайно наткнулись на эти тоннели. Их поймали и даже осудили за такую "находку".

Сообщается, что бункеры для Путина находятся в таких местах:

  • бункеры в Москве, связанные с правительственными учреждениями в столице РФ, Балашихе, Чехове и с бункером вблизи Калуги;
  • бункер под дворцом в Геленджике;
  • бункер в горе Ямантау в уральском городке Межгорье;
  • укрытие вблизи Мичуринского проспекта в Москве.

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечал, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся сломать наш народ. Однако самым слабым местом украинцев являются сами украинцы, поэтому единственное, что нас может победить – это внутренние споры.

Напомним, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказывал, что в условиях, когда военные РФ не могут получать успехи на поле боя, Путин беспокоится о сохранении своей "шкуры". Он понимает, что из-за провальной войны против Украины в России может произойти переворот, поэтому пытается переложить вину за поражения с себя на своих военных.

Другие новости:

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