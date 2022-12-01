"Пригожин прикрывает Путина": диктатору РФ на самом деле выгодны военные поражения своей армии – Снегирев

Диктатору РФ на самом деле выгодны военные поражения своей армии, считает эксперт Дмитрий Снегирев/ Главред, сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин в условиях, когда военные РФ не могут получать успехи на поле боя, беспокоится о сохранении своей "шкуры". Он понимает, что из-за провальной войны против Украины в России может произойти переворот, поэтому пытается переложить вину за поражения с себя на своих военных.

Путин хочет доказать, что "царь на самом деле не виновен", а виновата армия. Об этом рассказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду.

"Если российское общество убедить в том, что виноват не "царь", а армия, то возможность проведения военного мятежа также становится минимальной. Кроме того, именно военные поражения дадут возможность Путину для проведения чисток среди военных", – объясняет Снегирев.

Поэтому российскому диктатору выгодна критика армии РФ, которую распространяет "повар Путина" и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Диктатор боится восстания, поэтому для этого ему нужны военные поражения и повышение социального статуса Пригожина", – отмечает эксперт.

В то же время эксперт выразил мнение, что преемником Путина может стать кто-то, кто то имеет отношение к спецслужбам РФ. Пригожин вряд ли займет это место. Единственный вариант, при котором эта система может дать трещину и на "трон" попадет кто-то не из круга спецслужб – это переворот.

"Единственный вариант, при котором возможны изменения в этой иерархии – это изменение самой системы в РФ, то есть если произойдет или военный мятеж, или возможна революция. Учитывая то, что "низы" не хотят, а "верхи" всем довольны, то рассматривать возможность революции априори не имеет смысла. Что же касается военного мятежа, то Пригожин как раз и нужен для того, чтобы его не допустить", – отмечает Снегирев.

Напомним, украинский военный Евгений Карась рассказал, что в Кремле боятся бунтов среди своего же народа. Поэтому российскому диктатору Владимиру Путину приходится имитировать решение проблем. Именно для этого и была организована встреча с подставными "матерями российских военных" – чтобы "замылить глаза" россиянам.

Также военнослужащий Евгений Карась отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от идеи захватить украинскую столицу. Это для него является единственным вариантом завершить войну на своих условиях. Однако президент РФ понимает, что дальше оккупантам придется бежать из Киева, потому что удержать город они не смогут.

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