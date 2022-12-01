Пригожин отводит удар от Путина, скоро его могут списать со счетов — Снегирев

Евгений Пригожин нужен Путину для выполнения грязной работы - Дмитрий Снегирев / коллаж УНИАН, kremlin.ru скриншот

На днях в соцсетях стало вирусным видео сокамерника "повара Путина" и главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, российского криминального авторитета Саши Курары. На видео мужчина утверждает, что Пригожин во время пребывания за решеткой занимал самое низкое место в тюремной иерархии, то есть был тем, кого на сленге заключенных называют "опущенными". Криминальный авторитет признался, что лично был причастен к травле и призвал заключенных не идти в ряды ЧВК "Вагнера", потому что в преступном мире получать приказы от "опущенных" считается унизительным.

В интервью Главреду сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал о том, какую роль Кремль уготовил для Пригожина, и есть ли у него шансы заменить Путина.

В Сети появилось видео сокамерника Пригожина о его определенном социальном статусе, где мужчина призвал не вступать в ряды ЧВК "Вагнер". Почему, по вашему мнению, это видео появилось именно сейчас, и есть ли в нем определенная связь с политическими амбициями Пригожина?

Там есть несколько нюансов. Что касается ситуации с так называемой вербовкой, то согласно исторической ретроспективе, подобные процессы были и в Советском Союзе. В частности, во время Второй мировой россияне давали возможность кровью загладить вину спецконтингенту — заключенным, из которых затем формировали штрафбаты. То же самое происходит и сейчас — Пригожин (а точнее — российские спецслужбы, которые являются его кураторами), фактически повторяет опыт Второй мировой войны. Этим решается несколько вопросов одновременно. Во-первых, освобождение мест лишения свободы в целом. 23 тысячи человек оттуда уже выехали, соответственно, уменьшается нагрузка на структуры Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Во-вторых, вербовочные мероприятия проводятся исключительно в колониях усиленного режима. Пригожина не интересуют колонии поселения и СИЗО, а исключительно контингент с большими сроками — то есть те, кто могут иметь или создать определенные проблемы администрации в местах лишения свободы или после выхода на свободу. То есть решается вопрос утилизации и снижения напряжения в местах лишения свободы. Руководствуясь спецтерминологией, есть так называемые красные и черные зоны. Черные - те, где за порядок отвечают представители криминалитета, а в красных, соответственно, представители администрации. Процесс вербовки происходит именно в черных зонах, где управляют так называемые криминальные авторитеты, из-за чего меняется статус этих зон. А это, соответственно, ослабляет влияние криминалитета на место лишения свободы, и тем самым решается вопрос криминогенной ситуации в Российской Федерации.

Из 23 тысяч тех, кого отобрали в ЧВК "Вагнер", по оценкам российской стороны, потери составили примерно до 80%. Цитируя русского классика: "Немногие вернулись с поля". Соответственно, те люди, которые сидят за изнасилования, ограбления, вымогательства и убийства не нужны Российской Федерации. Это — угроза существованию правоохранительной системы и непосредственно структуре российского общества.

За теми уголовными понятиями, к которым апеллирует Пригожин (в видео он демонстрирует наколки и пытается общаться на жаргоне), вероятность его низкого социального статуса, так называемого опущенного, под вопросом, здесь я не буду комментировать. Возможно, такими упреками снижают статус тех, кто согласился сотрудничать с Пригожиным. Потому что ни один "сиделец", как они себя называют, не может сотрудничать с администрацией, и согласие на меры, которые проводит Пригожин, это нарушение уголовных понятий. То есть это - табу, создающее предпосылки для дальнейших конфликтов среди криминалитета. Во время Второй мировой войны, когда участники штрафных батальонов вернулись обратно в места лишения свободы, там начались так называемые сучьи войны, во время которых люди, которые с оружием в руках согласились защищать родину, вошли в конфликт с криминальными авторитетами, и считали, что подобные поступки нарушают основы уголовных понятий. То же самое сейчас происходит и в России, но есть один интересный момент. Несколько криминальных авторитетов выступили в поддержку Пригожина, причем свою позицию они аргументировали тем, что для человека, находящегося в местах лишения свободы вступить в ряды ЧВК "Вагнер" означает выйти на волю. Но это не соответствует действительности согласно "понятиям", свидетельствующим о том, что с так называемым криминальным авторитетами ведут работу спецслужбы РФ. А учитывая то, что большинство из них находятся на прямой связи с ФСБ, подобными заявлениями они создают условия для активной вербовки спецконтингента.

На языке специалистов это называется "прогоном", когда один из авторитетов делает заявление, распространяющееся по всем колониям. Причем заявление, сделанное криминальным авторитетом — это приказ для исполнения, который не обсуждается. Поэтому появление видео — это попытка поставить под сомнение законность проведения мобилизации.

Само видео довольно сильное в моменте противодействия процессам, которые происходят. Но подобные обвинения должны быть подкреплены доказательствами. Если человек отвечает за свои слова, и социальный статус Пригожина действительно достаточно низок, это означает, что на территории РФ могут начаться криминальные войны. Но разница между годами советской власти и "пригожинскими" в том, что современные чекисты учли ошибки то бишь опыт предшественников. И если после Второй мировой войны заключенных возвращали в места лишения свободы, то теперь Пригожин говорит, мол, отвоевали шесть месяцев и все, претензий нет. То есть основной акцент делается на том, что заключенные не вернутся в места лишения свободы. Но при этом никто не гарантирует, что они вернутся живыми. Здесь стоит вспомнить первое видео Пригожина, где зэк задает ему вопрос: "А сколько вас вернулось?", на что Пригожин ответил, что контракт на 6 месяцев, и еще никто не вернулся. Если внимательно посмотреть на новости с фронта, можно увидеть, что основные лобовые атаки осуществляются именно участниками ЧВК "Вагнер". Используется тактика так называемого вала тел — их бросают на укрепрайоны ВСУ и, без огневой поддержки и за счет численного преимущества, они своими телами должны прорвать оборонительные позиции ВСУ. Это касается не только Бахмутского направления — аналогичная практика используется и в Белогоровке на Луганщине, и на Авдеевском направлении. То есть сразу на трех направлениях, наиболее проблемных для украинской стороны, где боевая активность идет именно за счет зэков. Соответственно, из-за этого такой высокий процент смертности.

А насколько эти видео могут повлиять на дальнейшую мобилизацию именно среди лиц, находящихся в местах лишения свободы?

Это будет зависеть от того, как это видео разойдется по местам лишения свободы, а также от авторитета человека в криминальной среде, который "предъявлял", то есть озвучивал претензии к Пригожину. Там есть своя жесткая иерархия подчинения — соответственно, если человек отвечал определенным уголовным понятиям на момент пребывания в местах лишения свободы, то к нему могут прислушаться. Но если он был так называемым активистом или человеком с низким социальным статусом, то тогда такого эффекта не будет.

То есть пока ответа Пригожина на этот упрек не будет…

Нет, он не будет опускаться до ответа на это видео — он считает себя Халифом на час. По тем же уголовным понятиям, человек, который выдвигает обвинения, должен по статусу отвечать тому, кому он их выдвигает. Если он ниже по статусу, эти претензии не рассматриваются априори. Пригожин, соответственно, считает себя человеком с высоким социальным статусом, поэтому подобные обвинения от "сидельца" никто не будет рассматривать. Не говоря уже о том среду, в которой он сейчас находится, поскольку он человек, который допущен к "телу". Представьте себе — над образом Пригожина работает вся структура спецслужб, а тут он опускается до комментирования какого-то видео (тем более, что оно не получило широкой огласки).

А вот эта ситуация на позициях самого Пригожина относительно возможной смены Путина может сказаться?

Путин — это человек команды. Соответственно, та команда, которая его формирует— это в основном работники спецслужб. И поэтому преемник Путина будет рассматриваться из числа тех, кто имеет отношение к спецслужбам РФ. Единственный вариант, при которых возможны изменения в этой иерархии-это изменение самой системы в РФ, то есть если произойдет либо военный мятеж, либо возможна революция. Учитывая то, что "низы" не хотят, а "верхи" всем довольны, то рассматривать возможность революции априори не имеет смысла. Что же касается военного мятежа, то Пригожин как раз и нужен для того, чтобы его не допустить. То есть Путину он нужен, чтобы минимизировать роль российской армии, поэтому сейчас Пригожин отводит удар от Путина и перекладывает ответственность на армию. Соответственно, если российское общество убедить в том, что виновен не "царь", а армия, то возможность проведения военного мятежа так же становится минимальной. Кроме того, именно военные поражения дадут возможность Путину для проведения чисток среди военных. Именно поэтому Пригожин столь медийно активен в критике российских генералов. Диктатор боится мятежа, поэтому для этого ему нужны военные поражения и повышение социального статуса Пригожина.

А до какого статуса может повыситься статус Пригожина?

Его будут повышать, пока он не выйдет на одну социальную ступень с теми, кого он критикует. То есть если он критикует генерала, он должен быть с ним на одном уровне. Но никаких должностей ему не светит, потому что специфика работы спецслужб заключается в том, что они никогда не захотят мараться с человеком, который имел нелады с законом. К тому же, то, что на него возложено, — это решение грязных задач не только на территории РФ, но и за ее пределами. То есть в локальных конфликтах, где Россия не может участвовать напрямую и проводить военные операции — Африке, Ливии, Сирии и тому подобное. Более того, Россия может в любой момент отказаться от ЧВК "Вагнер", ведь с юридической точки зрения эта организация на территории РФ запрещена и находится вне закона (согласно Уголовного кодекса РФ, за вербовку в России предусмотрена уголовная ответственность. — Главред). Поэтому в любой момент участникам ЧВК, в том числе — лично Пригожину, могут инкриминировать статью.