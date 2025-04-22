Италия или Англия: Георгий Судаков на пороге трансфера

Шахтер и Наполи договариваются о трансфере Судакова, англичане также заинтересованы.

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Судаков сменит клуб / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

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Какие клубы претендуют на Судакова

Готов ли Шахтер продавать игрока

Итальянский "Наполи" ведет переговоры с донецким "Шахтером" о возможном трансфере украинского полузащитника Георгия Судакова. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин в комментарии GiveMeSport.

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"Мы сейчас ведем переговоры. Я не могу назвать сумму, но верю, что мы закроем эту сделку на хороших финансовых условиях. Если не финализируем сделку с текущим клубом, будет другой. Я не волнуюсь по поводу сделки. Судаков - один из лучших в мире на своей позиции. Он может перейти в Италию или Англию. Это лишь вопрос времени", - цитирует Палкина GiveMeSport.

При этом "Наполи" не является единственным клубом, который интересуется 22-летним хавбеком. Также на Судакова претендуют клубы английской Премьер-лиги, в частности, "Брентфорд". Однако на данный момент переговоры с англичанами не ведутся.

Георгий Судаков является воспитанником "Шахтера" и играет за первую команду с 2020 года. В составе "горняков" он провел 135 матчей, забил 33 гола и отдал 24 ассиста. Вместе с командой полузащитник дважды стал чемпионом Украины и выиграл Кубок страны. В текущем сезоне Судаков сыграл 32 матча, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.

Контракт Судакова с "Шахтером" действует до конца 2028 года.

Другие новости украинского спорта

Как ранее сообщал Главред, украинская гимнастка Таисия Онофрийчук вновь продемонстрировала высокий уровень на международной арене, завоевав сразу четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.

Также в США 20 апреля состоялся вечер бокса, организованный промоутерской компанией Golden Boy Promotions. Одним из первых поединков шоу стал бой с участием украинца Александра Гвоздика - бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе. Его соперником был американец Энтони Холлоуэй.

Кроме того, Даяна Ястремская досрочно завершила свое выступление на турнире WTA 500 в Штутгарте. В матче первого круга против представительницы Латвии Елены Остапенко украинка снялась после медицинского перерыва.

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Кто такой Григорий Судаков? Георгий Викторович Судаков родился 1 сентября 2002 года в городе Брянка, Луганская область, Украина - украинский футболист, полузащитник донецкого "Шахтера", молодежной и национальной сборных Украины. Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2023 в составе сборной Украины U-21, лучший бомбардир молодежного чемпионата Европы 2023. В детско-юношеской футбольной лиге Украины выступал за харьковский "Металлист" (2013-2016) и донецкий "Шахтер" (2017-2019). В сезоне 2018/19 годов вместе с "горняками" стал чемпионом Украины среди игроков до 17 лет и признан лучшим игроком финального турнира. Кроме этого, по итогам сезона Георгия Судакова признали лучшим игроком атакующего плана среди игроков 2002 года рождения. По результатам опроса Георгий Судаков был признан лучшим игроком 2023 года в "Шахтере". Wikipedia

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