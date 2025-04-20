"Золото", два "серебра" и "бронзу": гимнастка из Украины поразила на Кубке мира

Украинка Онофрийчук поднялась на пьедестал всех финалов.

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Спортсменка, которая не оставляет пьедесталов пустыми / коллаж: Главред, фото: Instagram

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Все 4 индивидуальных финала завершила с медалями

Федерация гимнастики отметила ее стабильный прогресс

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук вновь продемонстрировала высокий уровень на международной арене, завоевав сразу четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Об этом сообщает Федерация художественной гимнастики Украины.

Соревнования состоялись 20 апреля в Баку (Азербайджан), где проходили финалы в четырех индивидуальных дисциплинах, в каждую из которых квалифицировалась украинская спортсменка. Уже в первом финале - упражнениях с обручем - Онофрийчук одержала победу.

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Ее результат - 29,250 балла - стал самым высоким. Она лишь на 0,050 балла обошла соперницу из Кипра Веру Туголукову, которая ранее выступала за Россию.

В трех других финалах Таисия также показала высокие результаты: она получила две серебряные награды в упражнениях с мячом и лентой, а также бронзовую - в упражнениях с булавами.

Еще одну медаль для Украины завоевала команда в групповых упражнениях. Украинские гимнастки Елизавета Азза, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Надежда Юрина и Александра Ющак стали бронзовыми призерами с результатом 48,250 балла.

Другие новости украинского спорта

Как ранее сообщал Главред, Даяна Ястремская досрочно завершила свое выступление на турнире WTA 500 в Штутгарте. В матче первого круга против представительницы Латвии Елены Остапенко украинка снялась после медицинского перерыва.

Также в США 20 апреля состоялся вечер бокса, организованный промоутерской компанией Golden Boy Promotions. Одним из первых поединков шоу стал бой с участием украинца Александра Гвоздика - бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе. Его соперником был американец Энтони Холлоуэй.

Кроме того чемпионка Европейских игр по фехтованию на шпагах Джоан Фейби Бежура подтвердила, что на международной арене снова появляется все больше представительниц России.

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Кто такая Таисия Онофрийчук? Таисия Андреевна Онофрийчук родилась 26 мая 2008 года в городе Киеве - украинская художественная гимнастка. Бронзовый призер чемпионата Европы. Серебряный призер юниорского чемпионата мира в упражнении с булавами. Мастер спорта международного класса. Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2022 - седьмое место в упражнениях с обручем; восьмое место в упражнениях с лентой Юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике 2023 - серебряная награда. С 28 сентября по 1 октября 2023 года в Японии на клубных соревнованиях "Aeon Cup" "Школу Дерюгиных" представляли Виктория Оноприенко и Полина Карика, и юниорка Таисия Онофрийчук. Участвовала в Олимпийских играх Париж 2024, и заняла 9 место в финале. Международная федерация гимнастики предоставила украинке Таисии Онофрийчук звание гимнастки мирового класса за выступление на летних Олимпийских играх в Париже. (2025) Wikipedia

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