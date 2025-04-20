Эффектное возвращение: украинский боксер не оставил шансов сопернику

Украинец Гвоздик победил в первом бою после поражения.

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Победное возвращение Гвоздика / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

Гвоздик нокаутировал Холлоуэя в 3 раунде

Это первый бой украинца после поражения Бенавидесу

В США 20 апреля состоялся вечер бокса, организованный промоутерской компанией Golden Boy Promotions. Одним из первых поединков шоу стал бой с участием украинца Александра Гвоздика - бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе. Его соперником был американец Энтони Холлоуэй, сообщает Telegram Sport.ua.

Серебряный призер Олимпийских игр с первых минут захватил инициативу и контролировал ход боя. В третьем раунде Гвоздик отправил Холлоуэя в глубокий нокаут. Ранее в поединке американец уже побывал в нокдауне, поэтому рефери решил остановить бой досрочно.

видео дня

Предыдущий раз Гвоздик выходил в ринг в июне прошлого года - тогда он встретился с Давидом Бенавидесом в бою за титул временного чемпиона WBC. Та схватка продолжалась все 12 раундов и завершилась единогласной победой американца.

Ранее украинец заявлял, что готов сменить весовую категорию ради чемпионского поединка.

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Кто такой Александр Гвоздик? Александр Сергеевич Гвоздик родился 15 апреля 1987 года в городе Харьков, - украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе (до 79,4 кг), чемпион мира по версии WBC (2018 - 2019). Бронзовый призер Олимпийских игр (2012), чемпион летней Универсиады (2013), чемпион мира среди студентов (2008), победитель Кубка Европы (2010), многократный чемпион Украины. Заслуженный мастер спорта Украины. Wikipedia.

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