Москва в гневе: юный украинец отказался пожимать руку российскому спортсмену

Россия возмутилась поступком украинца на международном турнире

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Россия раскритиковала юного украинского спортсмена / коллаж: Главред, фото: скриншот видео youtube.com

Кратко:

Евгений Мельник стал бронзовым призером турнира в Испании

УФК поддержала поступок, ФКР - обвинила в нарушении правил

Юный украинский спортсмен Евгений Мельник завоевал бронзовую награду на престижном турнире по каратэ в испанской Гвадалахаре. Это первый международный успех для Евгения, который выступал в категории до 45 кг среди юношей 12-13 лет. Об этом сообщаетУкраинская федерация каратэ.

Во время церемонии награждения Мельник отказался пожимать руку и фотографироваться с представителем России, который выступал под нейтральным флагом. Впоследствии он вообще покинул пьедестал.

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"У нас война, действует военное положение. Это было бы неправильно с моей стороны фотографироваться с россиянином. Мой отец служил в ВСУ, сейчас родители моих друзей тоже на фронте. И когда я вижу, как россияне - наши, так сказать, враги - выступают где-то в Испании или Хорватии, выигрывают медали, мне противно на них смотреть", - признался Евгений.

Возмущение россиян

О том, что Федерация каратэ России возмутилась поступком 13-летнего украинца Евгения Мельника, который отказался от фото и рукопожатия с соперником из РФ на турнире в Испании. В стране-агрессоре цинично обвинили нашего соотечественника в "нарушении спортивных принципов".

"Федерация не принимала официального участия в этом этапе турнира, поэтому там не было наших тренеров и специалистов. Но ситуация нам известна. К сожалению, это уже сложившаяся практика со стороны украинских каратистов, которые, нарушая спортивные принципы, в том числе не делают совместные фото на пьедестале с участием наших спортсменов. Для нас ничего нового. При этом российские каратисты строго придерживаются международных правил", - заявили в ФКР.

Благодарность спортсмену

Зато в Украинской федерации каратэ поздравили Евгения с первым международным достижением и поблагодарили его за принципиальную позицию. Также организация выразила благодарность родителям юного спортсмена, его тренерам и клубу за поддержку и воспитание будущего чемпиона.

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