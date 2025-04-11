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Москва в гневе: юный украинец отказался пожимать руку российскому спортсмену

Руслан Иваненко
11 апреля 2025, 17:32
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Россия возмутилась поступком украинца на международном турнире
Спорт, турнир
Россия раскритиковала юного украинского спортсмена / коллаж: Главред, фото: скриншот видео youtube.com

Кратко:

  • Евгений Мельник стал бронзовым призером турнира в Испании
  • УФК поддержала поступок, ФКР - обвинила в нарушении правил

Юный украинский спортсмен Евгений Мельник завоевал бронзовую награду на престижном турнире по каратэ в испанской Гвадалахаре. Это первый международный успех для Евгения, который выступал в категории до 45 кг среди юношей 12-13 лет. Об этом сообщаетУкраинская федерация каратэ.

Во время церемонии награждения Мельник отказался пожимать руку и фотографироваться с представителем России, который выступал под нейтральным флагом. Впоследствии он вообще покинул пьедестал.

видео дня

"У нас война, действует военное положение. Это было бы неправильно с моей стороны фотографироваться с россиянином. Мой отец служил в ВСУ, сейчас родители моих друзей тоже на фронте. И когда я вижу, как россияне - наши, так сказать, враги - выступают где-то в Испании или Хорватии, выигрывают медали, мне противно на них смотреть", - признался Евгений.

Возмущение россиян

О том, что Федерация каратэ России возмутилась поступком 13-летнего украинца Евгения Мельника, который отказался от фото и рукопожатия с соперником из РФ на турнире в Испании. В стране-агрессоре цинично обвинили нашего соотечественника в "нарушении спортивных принципов".

"Федерация не принимала официального участия в этом этапе турнира, поэтому там не было наших тренеров и специалистов. Но ситуация нам известна. К сожалению, это уже сложившаяся практика со стороны украинских каратистов, которые, нарушая спортивные принципы, в том числе не делают совместные фото на пьедестале с участием наших спортсменов. Для нас ничего нового. При этом российские каратисты строго придерживаются международных правил", - заявили в ФКР.

Благодарность спортсмену

Зато в Украинской федерации каратэ поздравили Евгения с первым международным достижением и поблагодарили его за принципиальную позицию. Также организация выразила благодарность родителям юного спортсмена, его тренерам и клубу за поддержку и воспитание будущего чемпиона.

Другие новости спорта

Как ранее сообщал Главред, один из лидеров киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко оказался в эпицентре неоднозначной ситуации во время матча Кубка Украины против "Руха". После финального свистка опытный 35-летний футболист сделал замечание юному болельщику, который обратился к нему кличкой "Ярмола".

Кроме того, 29-летний украинский стронгмен Алексей Новиков принял участие в первом этапе соревнований Кубка мира в Барселоне, где установил новый мировой рекорд по становой тяге.

Также Кристина Крыжановская, экс-избранница нападающего киевского "Динамо" и сборной Панамы Эдуардо Герреро, вызвала активное обсуждение в соцсетях после публикации сторис в Instagram, сделанной сразу после матча киевлян против "Левого берега".

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