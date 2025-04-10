Обматерил чемпиона: глава федерации РФ устроил громкий скандал на ЧЕ

Валиев стал чемпионом, а Мамиашвили устроил громкий скандал.

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Обматерил во время награды / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко о главном:

Реакция тренера Гозюмова на неуважение к спортсмену

Мамиашвили использовал мат и обвинил Валиева в предательстве

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили стал участником скандала на чемпионате Европы, который проходит в Братиславе. Во время церемонии награждения он оскорбил и назвал предателем осетина Чермена Валиева, выступающего за Албанию. Инцидент зафиксировали на видео, и этот момент вызвал возмущение среди присутствующих. Об этом сообщает Telegram-канал Свободная борьба.

видео дня

"Михаил Мамиашвили, используя матерные слова, обвинил Чермена Валиева в предательстве. Понятную реакцию на это продемонстрировал Хетаг Гозюмов (главный тренер азербайджанской сборной), который возмутился таким неуважением к спортсмену", - сообщил тренер Валиева, Кахабер Дзукаев.

Чермен Валиев стал чемпионом Европы в весовой категории до 74 кг, одолев россиянина Заурбека Сидакова в финале. Схватка за золото между двумя осетинами была напряженной и закончилась победой Валиева со счетом 4:2 после шести минут борьбы.

Поступок Мамиашвили, включающий нецензурную лексику и необоснованные обвинения, не только унизил достоинство спортсмена, но и поставил под сомнение репутацию всего российского спорта. "Как можно не беспокоиться о репутации государства, представителем которого ты являешься? Не это ли является настоящей изменой?" - отметил эксперт.

Отметим, что на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Братиславе, отказали в участии шестикратному чемпиону мира и двукратному олимпийскому победителю Абдулрашиду Садулаеву.

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