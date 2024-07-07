Ярослава Магучих побила продержавшийся почти 40 лет мировой рекорд в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих побила мировой рекорда в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года.

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Ярослава Магучих побила рекорд, который держался с 1987 года / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Украинская спортсменка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль в прыжках в высоту в рамках "Бриллиантовой лиги", состязания которой сейчас проходят в Париже.

Результат украинки — 2 метра и 10 сантиметров. И это новый мировой рекорд. Прежний рекорд в этой дисциплине был датирован еще 1987 годом. Тогда болгарская легкоатлетка Стефка Костадинова взяла планку в 2 метра и 9 сантиметров.

К слову, в рамках 8-го этапа "Бриллиантовой лиги" Украину представляют пять легкоатлетов, а медаль Магучих стала второй для нашей страны — ранее "бронзу" в метании молота завоевал Михаил Кохан.

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Что такое Бриллиантовая лига? Бриллиантовая лига (англ. Diamond League) — ежегодная серия коммерческих соревнований по лёгкой атлетике, пришедшая на смену Золотой лиге. Эти лиги организованы Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщает "Википедия".

Скандал с Ярославой Магучих на Олимпиаде

Ярослава Магучих обняла российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио и сфотографировалась вместе с россиянкой, что и спровоцировало скандал.

Как известно, украинка заняла третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат в 2,00 метра.

В Федерации легкой атлетики Украины после критики в адрес Магучих отметили, что на Олимпийских играх в Токио, как и на всех соревнованиях, после выступления атлетки приветствовали друг друга – это традиция на всех без исключения турнирах.

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк заявил об однозначной поддержке Магучих, как и каждого спортсмена, который прославляет Украину.

Сама Магучих написала на своей странице в Facebook, что фото, на котором она запечатлена вместе с россиянкой, сделано по просьбе польской спортсменки Камилы Лицвинко.

Украинка пояснила, что польская легкоатлетка завершала карьеру и потому попросила сделать памятное фото.

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