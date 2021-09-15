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Скончался знаменитый легкоатлет, рекорд которого не побит до сих пор

15 сентября 2021, 02:36
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На официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики сообщается, что причиной смерти послужил сердечный приступ.

Во вторник, 14 сентября, стало известно о смерти двукратного советского олимпийского чемпиона по метанию молота Юрия Седых, который умер в возрасте 66 лет.

Его мировой рекорд, установленный в 1986 году, не побит до сих пор, сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

"Глубоко скорбим о потере Юрия Седых... Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота (86,74) за 35 лет все еще не побит", — написал Бубка в в Twitter.

На официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики сообщается, что причиной смерти послужил сердечный приступ.

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"Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье, близким и всему легкоатлетическому сообществу", - говорится в сообщении.

Юрий Седых: что о нем известно

Юрий Седых — воспитанник киевской школы метания молота. В 1976 году на первой своей Олимпиаде в Монреале завоевал золота. В 1980 году в Москве также стал олимпийским чемпионом в метании молота. Седых трижды выигрывал чемпионат Европы (1978, 1982, 1986). В 1986 году Юрий Георгиевич установил при броске мировой рекорд 86, 74 метра, который до сих пор не побит. Он также устанавливал 3 мировых рекорда в 1980 и 1982 году, но они впоследствии были побиты.

Ранее Главред писал о том, что участница шоу Мастер Шеф Стелла Клименко трагически умерла. О ее смерти сообщил коллега и также участник Мастер Шеф. Профессионалы-3 Николай Люлько.

По словам знакомых Стеллы, наиболее вероятная причина смерти - внезапная остановка сердца.

viber
причина смерти Сергей Бубка новости спорта
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