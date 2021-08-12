Объятия с россиянкой: Магучих ответила на хейт из-за скандала на Олимпиаде

Ярослава Магучих / GettyImages

Легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала скандал, возникший после того, как на Олимпиаде в Токион она сфотографировалась вместе с российской спортсменкой.

Отвечая на вопрос о травле после фото с российской спортсменкой, она напомнила, что для нее это стало своеобразным опытом.

"У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует — это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее", — заявила легкоатлетка.

По ее словам, в ее фото с российской спортсменкой не было никакой политики.

"Все обычно поздравляют друг друга после соревнований", - добавила Магучих.

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Напомним, ранее Магучих тепло приветствовала российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.

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Магучих и Ласицкене обнимались по окончании соревнований, а также вместе позировали для фотографов.

Как известно, Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат 2,00 метра.

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк заявил об однозначной поддержке Магучих, как и каждого спортсмена, который прославляет Украину.

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"По поводу травли ребенка. Ему 19 лет - я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что это именно проблема в этом заключается", - подчеркнул он.