Украинская легкоатлетка Магучих нежно обнялась с чемпионкой Олимпиады из РФ

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Reuters

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих тепло приветствовала российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Состязания состоялись в субботу, 7 августа, соответствующие снимки обнародовало агентство Reuters.

На них запечатлено, как Магучих и Ласицкене обнимаются по окончании соревнований, а также вместе позируют для фотографов.

Обратим внимание, что Магучих держит в руках флаг Украины, в то же время в руках россиянки флаг Олимпийского комитета РФ.

Как известно, Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат 2,00 метра.

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В свою очередь Мария Ласицкене прыгнула на высоту 2 метра 4 сантиметра и заняла первое место.

/ Reuters

Напомним, ранее сообщалось, что Ярослава Магучих по итогам финала в прыжках в высоту среди женщин заняла третье место.

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Отметим, что Украину в финале представляли сразу три спортсменки – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Все они двумя днями ранее сумели преодолеть квалификационный рубеж