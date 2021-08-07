Украинка Магучих взлетела до бронзы в прыжках в высотку на Олимпиаде в Токио

Третье место Ярослава Магучих заняла с результатом 2.00 метра.
Еще одна бронзовая медаль легла в копилку сборной Украины 7 августа на Олимпийских играх 2020 в Токио. На сей раз пьедестал покорился Ярославе Магучих по итогам финала в прыжках в высоту среди женщин.
Отметим, что Украину в финале представляли сразу три спортсменки – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Все они двумя днями ранее сумели преодолеть квалификационный рубеж, сообщает НОК Украины.
При этом в финале бронзовую медаль завоевала украинка Ярослава Магучих с результатом 2.00 метра.
Добавим, что Ирина Геращенко заняла 4-е место, прыгнув на 1.98 м. Юлия Левченко завершила соревнования на 8-й позиции (1.96 м).
В то же время золото выиграла Мария Ласицкене из ОКР (2.04 м). Серебро завоевала австралийка Никола Макдермотт (2.02 м).
Напомним, ранее на Олимпийских играх в Токио состоялся финал в артистическом плавании (вольная программа).
Украинская команда в составе Марины Алексеевой, Владиславы Алексеевой, Марты Федины, Катерины Резник, Анастасии Савчук, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко и Елизаветы Яхно заняла третье место.
Отметим, что по итогам украински вырвали бронзу у команды Японии.