Бронзовая красота: украинки вырвали у японок третье место в артистическом плавании на ОИ-2020

Команда Украины завоевала бронзу в артистическом плавании / Скриншот

В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялся финал в артистическом плавании (вольная программа).

Украинская команда в составе Марины Алексеевой, Владиславы Алексеевой, Марты Федины, Катерины Резник, Анастасии Савчук, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко и Елизаветы Яхно заняла третье место, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Наши спортсменки в произвольной программе также показали третий результат, набрав 96.0333 балла. До этого в технической программе украинки завоевали 94.2685 балла. Общее количество баллов Украины составило 190.3018.

Отметим, что по итогам украински вырвали бронзу у команды Японии.

Напомним, ранее сообщалгось о том, что украинский боксер Александр Хижняк завоевал серебряную медаль Олимпиады-2020, драматично проиграв в финале в весовой категории до 75 килограмм бразильцу Хеберту Соузе.

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Украинец выигрывал после двух раундов, но третий раунд стал настоящей катастрофой для него. Хижняк пропустил мощный левый боковой удар навстречу.

Арбитр даже не стал отсчитывать нокдаун, а сразу остановил бой и объявил о победе Соузы нокаутом.