УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Бронзовая красота: украинки вырвали у японок третье место в артистическом плавании на ОИ-2020

7 августа 2021, 15:05
Прослушать новость
Остановить

Общее количество баллов команды Украины составило 190.3018.

Украина завоевала бронзу на Олимпиаде
Команда Украины завоевала бронзу в артистическом плавании / Скриншот

В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялся финал в артистическом плавании (вольная программа).

Украинская команда в составе Марины Алексеевой, Владиславы Алексеевой, Марты Федины, Катерины Резник, Анастасии Савчук, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко и Елизаветы Яхно заняла третье место, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Наши спортсменки в произвольной программе также показали третий результат, набрав 96.0333 балла. До этого в технической программе украинки завоевали 94.2685 балла. Общее количество баллов Украины составило 190.3018.

Отметим, что по итогам украински вырвали бронзу у команды Японии.

Напомним, ранее сообщалгось о том, что украинский боксер Александр Хижняк завоевал серебряную медаль Олимпиады-2020, драматично проиграв в финале в весовой категории до 75 килограмм бразильцу Хеберту Соузе.

Реклама

Украинец выигрывал после двух раундов, но третий раунд стал настоящей катастрофой для него. Хижняк пропустил мощный левый боковой удар навстречу.

Арбитр даже не стал отсчитывать нокдаун, а сразу остановил бой и объявил о победе Соузы нокаутом.

сборная Украины Олимпиада-2020 Олимпийские игры 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Бронзовая красота: украинки вырвали у японок третье место в артистическом плавании на ОИ-2020». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударомЦена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом Приметы на 7 августа: что нельзя делать в день святой АнныПриметы на 7 августа: что нельзя делать в день святой Анны Чистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опаснаЧистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опасна Когда Спасы 2021: Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас, дата и традицииКогда Спасы 2021: Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас, дата и традиции Названы шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делатьНазваны шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делать

Последние новости

15:05

Бронзовая красота: украинки вырвали у японок третье место в артистическом плавании на ОИ-2020

14:53

Беленюк рассказал, как сумел с тяжелейшей травмой стать олимпийским чемпионом Видео

14:35

Подготовка локдауна: в Минздраве раскрыли планы по ужесточению карантина осенью Видео

14:35

Природные катаклизмы лета: на юге Украины внезапно выпал снег вперемешку с градом Видео

13:47

Лесные пожары: в Греции обезумевшие люди в ужасе убегают от огня Видео

Реклама
13:05

К декабрю количество смертей от COVID-19 превысит 5 миллионов – прогноз учёных Видео

13:04

"Эту необразованную тварь - на скамью подсудимых": известный русский продюсер оскорбил Зеленского

13:04

Успение праведной Анны: традиции и запреты дня, молитва

13:01

Гороскоп на сегодня 7 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, зависть или непредвиденные траты Видео

12:17

"За*бали со своими удостоверениями": под Одессой маршрутчик нахамил военному и получил по заслугам

11:56

В моде необычайная женская стрижка маллет в стиле пестрых "восьмидесятых" Фото Видео

11:34

Ребров стопроцентно станет новым тренером сборной Украины - СМИ

11:08

Десять тысяч за голову: на Волыни женщина наняла киллера для убийства бывшего мужа Видео

10:52

Комаровский предупредил украинцев об опасных вирусах, активизирующихся летом

10:24

Россия снова стягивает войска к границе с Украиной: военный эксперт предупредил об опасности

10:22

В Минздраве рассказали, где можно получить международный сертификат о вакцинации Видео

10:14

Приметы на 7 августа: что нельзя делать в день святой Анны Видео

09:29

Украинцам в междугородних маршрутках показывают сериал о "русских патриотах" (фото)

09:27

Украинский боксер Хижняк выиграл серебряную медаль Олимпиады в Токио

09:05

Дожди с ливнями уходят из Украины: где ожидаются осадки Видео

Реклама
08:35

В Ривненской области от лесовоза на ходу отлетела деталь и сломала плечо пешеходу Видео

08:27

Еще один скачок COVID-19: в Украине коронавирусом заболело больше тысячи человек

08:03

"Любишь Россию – нужно уезжать": в Украине предупредили о военной атаке Москвы после слов Зеленского Видео

07:55

Новое серебро Украины для Олимпиады 2020: награды завоевали каноистки Лузан и Четверикова

07:45

Россия здесь не приживется мнение

07:38

"Не носить маски - преступление": эпидемиолог рассказал, почему Украина не готова к волне COVID-19 Видео

07:10

Жесткая риторика Зеленского и компромисс с РФ: в Раде объяснили, почему президент перешел в атаку Видео

06:30

Зеленский дрейфует в сторону идей Порошенко мнение

06:02

Какие вещи привлекают негатив в дом и несут неудачи Видео

05:28

Деньги списываются, а купюры не выдаются: украинцы жалуются на сбой в работе банкоматов ПриватБанка

05:02

Лунный гороскоп на неделю 9-15 августа: зависть, сложности в отношениях или тревога Видео

04:23

Жена Артура Пирожкова засветила упругие ягодицы в пикантной позе

03:50

В Украине ударит 40-градусная жара: синоптик назвал дату Видео

03:02

Почему нельзя не мыть расческу и кисти для макияжа: врачи назвали риски для здоровья Видео

02:16

Почти голая Ирина Шейк в невидимых трусиках свела с ума поклонников

01:37

Что взять на перекус в дорогу: крутые советы от диетолога

00:55

В Epic Games Store бесплатно раздают сразу две "мощные" игры с рейтингом более 90% Видео

06 августа, пятница
23:55

Во Львове медики спасли ребенку жизнь с помощью робота-хирурга

23:31

Сорваны крыши и повалены деревья: на Полтаву обрушилась непогода Видео

23:29

В Одесской области поезд задавил отчаянного мужчину, который лег на рельсы

Реклама
23:22

Шесть вещей, которые стоматологи делают каждый день, чтобы защитить свои зубы Видео

23:07

Помощь от МВФ потратят на создание подушки безопасности - ОПУ Видео

22:58

Не заметил яму: в Кропивницком мужчина из-за плохой дороги лишился глаза и двух зубов Видео

22:24

Назван фактор на работе, который повышает риск сердечного заболевания Видео

22:23

Непогода в Польше: повалены деревья, затоплены дома и дороги Видео

22:14

В Киеве за вакцинацию дарят билеты на футбол Видео

21:35

Бывший посол рассказал, что нужно сделать до встречи Зеленского и Байдена

21:32

НАБУ показало, как судья Чаус брал взятку Видео

20:38

"Уезжайте и ищите комфорт в других странах": омбудсмен обратился к противникам закона о языке Видео

20:37

В США поймали рыбу-овчарку с человеческими зубами

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять