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Украинский боксер Хижняк выиграл серебряную медаль Олимпиады в Токио

7 августа 2021, 09:27
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Украинец Александр Хижняк выигрывал после двух раундов, но третий раунд стал настоящей катастрофой для него. Пропуск мощного удара - и судья остановил бой.

Хижняк
Александр Хижняк (справа) / УНИАН

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал серебряную медаль Олимпиады-2020, драматично проиграв в финале в весовой категории до 75 килограмм бразильцу Хеберту Соузе.

Украинец выигрывал после двух раундов, но третий раунд стал настоящей катастрофой для него. Хижняк пропустил мощный левый боковой удар навстречу. И арбитр даже не стал отсчитывать нокдаун, а сразу остановил бой и объявил о победе Соузы нокаутом.

Путь Хижняка к финалу Олимпиады был такой. В полуфинале украинец победил Эумира Марсьяля из Филиппин раздельным решением судей — 3:2. В 1/8 финала Хижняк уверенно победил по очкам 24-летнего японца Юито Мориваки (5:0).

В четвертьфинале украинец разобрался с доминиканским боксером Эури Седеньо Мартинесом (4:1).

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Напомним, ранее украинская спортсменка Виктория Лузан добыла бронзу в каноэ-одиночке среди женщин на дистанции 200 метров. Победа украинки стала по-настоящему волевой: она обошла чемпионку Европы Дороту Боровскую на 0.08 секунды. Результат пришлось определять при помощи фотофиниша.

Каратистка Анжелика Терлюга завоевала бронзу. В бою в весовой категории до 55 килограмм ей противостояла Ивет Горанова из Болгарии. Болгарка активно начала бой и вырвалась вперед, и по ходе поединка одержала победу над украинкой.

Позднее украинским спортсменкам Людмиле Лузан и Анастасии Четвериковой удалось завоевать серебряные медали в гребле на каноэ. Они на дистанции 500 метров финишировали с результатом 1:57.499.

бокс Олимпиада-2020
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