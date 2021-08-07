Новое серебро Украины для Олимпиады 2020: награды завоевали каноистки Лузан и Четверикова

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова / НОК Украины

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова финишировали вторыми в финале соревнований по гребле в лодке-двойке на каноэ на дистанции в 500 метров. Как сообщает сайт украинского НОК, спортсменкам удалось финишировать с результатом 1:57.499. Победу в заплыве праздновали китаянки Сунья Менья и Сюй Шисяо, опередившие украинок на две секунды — 1:55.495. Третье место заняли спортсменки из Канады Лоуренс Венсан-Лапуант и Кэти Венсан с результатом 1:59.041.

"Я просто в приятном шоке. На самом деле, мы сделали невозможное. Две медали на Олимпийских играх в видах, которые только вошли в программу — это сенсация. Это наша командная работа, работа тренерского состава, спортсменов, массажистов, и это свидетельствует о том, что мы работаем как единый организм. Да, есть некоторые недостатки, над которыми еще будем работать, но это нормально", — говорит главный тренер сборной Украины по гребле Юрий Чебан.

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Медальный зачет сборной Украины на Олимпиаде-2020 5 августа

Украинская спортсменка Виктория Лузан добыла бронзу в каноэ-одиночке среди женщин на дистанции 200 метров. Победа украинки стала по-настоящему волевой: она обошла чемпионку Европы Дороту Боровскую на 0.08 секунды. Результат пришлось определять при помощи фотофиниша.

Каратистка Анжелика Терлюга завоевала бронзу. В бою в весовой категории до 55 килограмм ей противостояла Ивет Горанова из Болгарии. Болгарка активно начала бой и вырвалась вперед, и по ходе поединка одержала победу над украинкой.