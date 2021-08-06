Новая бронза Украины на Олимпиаде 2020: награду завоевал каратист Горуна

Станислав Горуна проиграл в полуфинале Луиджи Буса / Reuters

Участник Олимпиады в Токио 2020 от Украины, каратист Станислав Горуна выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 75 килограмм. Украинец проиграл поединок итальянцу Луиджи Буса, в результате чего занял 3-е место.

Медали разыгрывались в дисциплине по карате кумите среди мужчин. В дебюте боя соперник украинской бойца Луиджи Буса взял один балл и вышел вперед. Станислав вынужденно шел вперед, чтобы отыграться и сравнять счет, но итальянец сумел на контратаке заработать еще два балла.

По итогу 32-летний украинский спортсмен проиграл со счетом 0:3. Буса вышел в финал, а Горуна завоевал бронзу.

В полуфинал дисциплины украинец отправился со второго места в своей группе. Он одержал победу над спортсменом из Японии Кеном Нишимуру и представителем США Скоттом Томасом. Вничью завершился поединок с венгром Габором Харспатаки, а представителю Египта Абдалле Абделазизу украинец проиграл.

Известно, что карате впервые в истории решили включить в программу Олимпийских игр. На следующей Олимпиаде данного вида спорта уже не будет.

Медальный зачет сборной Украины на Олимпиаде-2020 4 августа

Украинская спортсменка Виктория Лузан добыла бронзу в каноэ-одиночке среди женщин на дистанции 200 метров. Победа украинки стала по-настоящему волевой: она обошла чемпионку Европы Дороту Боровскую на 0.08 секунды. Результат пришлось определять при помощи фотофиниша.

Каратистка Анжелика Терлюга завоевала бронзу. В бою в весовой категории до 55 килограмм ей противостояла Ивет Горанова из Болгарии. Болгарка активно начала бой и вырвалась вперед, и по ходе поединка одержала победу над украинкой.