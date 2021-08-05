Новая победа Украины на Олимпиаде-2020: каратистка Анжелика Терлюга выиграла "серебро"

Анжелика Терлюга в финале Олимпиады-2020 /Reuters

Украинская каратистка Анжелика Терлюга не смогла завоевать золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 55 кг.

В финале Олимпиады-2020 украинка уступила Ивет Горановой из БолгарииБолгарка очень активно начала поединок и вышла вперед.

Украинка пыталась отыграться, но дважды нарвалась на удары соперницы, что позволило Горановой еще больше оторваться в счете – 1:5.

В Токио украинка одолела Радву Сайед из Египта и японку Михо Мияхару. Также свела вничью схватки против Молдир Жангбырбай из Казахстана, и Беттины Планк из Австрии, а в полуфинале вырвала героическую победу над Вэнь Цзы-Юнь из Тайваня.

Всего в активе Украины на Играх в Токио уже одно золото, три серебра и девять бронзовых наград.

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Медальный зачет Украины на Олимпиаде-2020

Украинская спортсменка Дарья Белодед выборола первую медаль для нашей сборной на летних Олимпийских играх. Украинка завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.

Украинский спортсмен Игорь Рейзлин в поединке за третье место на Олимпиаде в Токио в мужском фехтовании одержал победу над итальянцем Андреа Сантарелли. Это вторая "бронза" Украины на Олимпиаде в Токио.

Украинские спортсмены заработали третью медаль на летних Олимпийских играх-2020. Пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзу по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров.

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал четвертую медаль для Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсмен выборол "бронзу" в плавании на 800 метров вольным стилем среди мужчин.

Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх-2020, которые проходят в Токио. Это пятая медаль в копилке Украины и первая - в истории украинского тенниса.

Пловец Михаил Романчук принес Украине первую серебряную медаль Олимпийских игр-2020 - он стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Еще одна бронза в медальный зачет в Токио. Ее завоевала украинская борец вольного стиля Алла Черкасова, уверенно положив на лопатки японскую спортсменку.

В Японии на Олимпийских играх-2020 молодой украинский борец Парвиз Насибов успел сотворить сенсацию и поразить своим бойцовским характером и волей к победе. Он впервые выиграл серебро Олимпийских игор.

4 августа украинки Анастасия Савчук и Марта Федина завоевали бронзовые медали на Олимпиаде в Токио в синхронном плавании. Они заняли третье место по итогам произвольной и технической программ.