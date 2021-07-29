Еще одна медаль Украины на Олимпиаде-2020: пловец Михаил Романчук выборол "бронзу"

Михаил Романчук установил новый национальный и олимпийский рекорд на Играх в Токио / Фото Reuters

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал четвертую медаль для Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсмен выборол "бронзу" в плавании на 800 метров вольным стилем среди мужчин.

В финальном заплыве Романчук финишировал третьим с результатом 7:42,33. "Золото" выиграл американец Роберт Финке, а "серебро" – итальянец Грегорио Пальтриньери, сообщает НОК Украины.

"Я шел к этой награде 18 лет", - сказал Романчук, комментируя свои результаты на Олимпиаде в Токио.

Еще один украинец Сергей Фролов продемонстрировал шестой результат в финале соревнования.

Сергей Фролов / Фото twitter.com/OlympicUA

Кроме того, Фролов вошел в шестерку самых быстрых спортсменов планеты по итогам финальных заплывов на 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

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Отметим, Романчук выиграл "золото" на ЧМ-2018 на короткой воде, является серебряным призером чемпионата мира 2017 года, четырехкратным чемпионом Европы (по два "золота" в 2018 и 2021 годах) и победителем континентального первенства на короткой воде в 2017-м.

Как сообщал Главред, на летних Олимпийских играх-2020 Романчук установил новый национальный и олимпийский рекорд: он преодолел заплыв на дистанции 800 метров с результатом 7.41.28.

Медали Украины на Олимпиаде-2020