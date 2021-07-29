Еще одна медаль Украины на Олимпиаде-2020: пловец Михаил Романчук выборол "бронзу"

В плавании на 800 метров вольным стилем Романчук финишировал с результатом 7:42,33. "Золото" выиграл Роберт Финке, а "серебро" – Грегорио Пальтриньери.
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал четвертую медаль для Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсмен выборол "бронзу" в плавании на 800 метров вольным стилем среди мужчин.
В финальном заплыве Романчук финишировал третьим с результатом 7:42,33. "Золото" выиграл американец Роберт Финке, а "серебро" – итальянец Грегорио Пальтриньери, сообщает НОК Украины.
"Я шел к этой награде 18 лет", - сказал Романчук, комментируя свои результаты на Олимпиаде в Токио.
Еще один украинец Сергей Фролов продемонстрировал шестой результат в финале соревнования.
Кроме того, Фролов вошел в шестерку самых быстрых спортсменов планеты по итогам финальных заплывов на 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
Отметим, Романчук выиграл "золото" на ЧМ-2018 на короткой воде, является серебряным призером чемпионата мира 2017 года, четырехкратным чемпионом Европы (по два "золота" в 2018 и 2021 годах) и победителем континентального первенства на короткой воде в 2017-м.
Как сообщал Главред, на летних Олимпийских играх-2020 Романчук установил новый национальный и олимпийский рекорд: он преодолел заплыв на дистанции 800 метров с результатом 7.41.28.
Медали Украины на Олимпиаде-2020
- Украинская спортсменка Дарья Белодед выборола первую медаль для нашей сборной на летних Олимпийских играх. Украинка завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.
- Украинский спортсмен Игорь Рейзлин в поединке за третье место на Олимпиаде в Токио в мужском фехтовании одержал победу над итальянцем Андреа Сантарелли. Это вторая "бронза" Украины на Олимпиаде в Токио.
- Украинские спортсмены заработали третью медаль на летних Олимпийских играх-2020. Пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзу по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров.
- Украинец Павел Коростылев показал хороший результат по пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров среди мужчин, но выбыл из соревнований в шаге от медали. Он оказался на четвертом месте в общем зачете.