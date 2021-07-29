УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Еще одна медаль Украины на Олимпиаде-2020: пловец Михаил Романчук выборол "бронзу"

29 июля 2021, 07:12
Прослушать новость
Остановить

В плавании на 800 метров вольным стилем Романчук финишировал с результатом 7:42,33. "Золото" выиграл Роберт Финке, а "серебро" – Грегорио Пальтриньери.

Михаил Романчук
Михаил Романчук установил новый национальный и олимпийский рекорд на Играх в Токио / Фото Reuters

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал четвертую медаль для Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсмен выборол "бронзу" в плавании на 800 метров вольным стилем среди мужчин.

В финальном заплыве Романчук финишировал третьим с результатом 7:42,33. "Золото" выиграл американец Роберт Финке, а "серебро" – итальянец Грегорио Пальтриньери, сообщает НОК Украины.

"Я шел к этой награде 18 лет", - сказал Романчук, комментируя свои результаты на Олимпиаде в Токио.

Еще один украинец Сергей Фролов продемонстрировал шестой результат в финале соревнования.

Сергей Фролов
Сергей Фролов / Фото twitter.com/OlympicUA

Кроме того, Фролов вошел в шестерку самых быстрых спортсменов планеты по итогам финальных заплывов на 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Реклама

Отметим, Романчук выиграл "золото" на ЧМ-2018 на короткой воде, является серебряным призером чемпионата мира 2017 года, четырехкратным чемпионом Европы (по два "золота" в 2018 и 2021 годах) и победителем континентального первенства на короткой воде в 2017-м.

Как сообщал Главред, на летних Олимпийских играх-2020 Романчук установил новый национальный и олимпийский рекорд: он преодолел заплыв на дистанции 800 метров с результатом 7.41.28.

Медали Украины на Олимпиаде-2020

  • Украинская спортсменка Дарья Белодед выборола первую медаль для нашей сборной на летних Олимпийских играх. Украинка завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.
  • Украинский спортсмен Игорь Рейзлин в поединке за третье место на Олимпиаде в Токио в мужском фехтовании одержал победу над итальянцем Андреа Сантарелли. Это вторая "бронза" Украины на Олимпиаде в Токио.
  • Украинские спортсмены заработали третью медаль на летних Олимпийских играх-2020. Пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзу по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров.
  • Украинец Павел Коростылев показал хороший результат по пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров среди мужчин, но выбыл из соревнований в шаге от медали. Он оказался на четвертом месте в общем зачете.
Олимпиада-2020 зимние Олимпийские игры новости Украины новости спорта
Сейчас вы просматриваете новость «Еще одна медаль Украины на Олимпиаде-2020: пловец Михаил Романчук выборол "бронзу"». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
На Украину налетит резкое похолодание до +15На Украину налетит резкое похолодание до +15 Станет невыносимо жарко: климатолог призвала готовиться к пеклу в УкраинеСтанет невыносимо жарко: климатолог призвала готовиться к пеклу в Украине Самые модные летние брюки женские 2021, в которых можно бесконечно гулять даже в жаруСамые модные летние брюки женские 2021, в которых можно бесконечно гулять даже в жару Больше не партнеры: почему Байден не приедет на Крымскую платформуБольше не партнеры: почему Байден не приедет на Крымскую платформу Налетит ураган и резко изменится погода: в Украине объявили штормовое предупреждениеНалетит ураган и резко изменится погода: в Украине объявили штормовое предупреждение

Последние новости

08:00

"Езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь": Шкиряк и Шевченко устроили скандал в прямом эфире

07:45

Зеленский еще не закончил чистку силовиков мнение

07:12

Еще одна медаль Украины на Олимпиаде-2020: пловец Михаил Романчук выборол "бронзу" Видео

07:12

Гороскоп на август 2021 для Весов: что в этом месяце нельзя делать представителям знака

06:49

Миссия МВФ в сентябре приедет в Украину

Реклама
06:49

Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании Видео

06:30

Хомчака умножили на ноль: чего ждать после увольнения главнокомандующего ВСУ мнение

06:15

Анна Тринчер в сексуальном белье игриво подразнила поклонников голыми селфи

06:10

Осторожно, рак: в каких потребительских товарах содержатся химикаты, вызывющие смертельную болезнь Видео

06:02

Жесткий разговор и удар от Конгресса: Арахамия назвал сценарий Зеленского на встречу с Байденом Видео

05:52

Диета от прыщей: 3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи Видео

05:28

Сценарий Путина по Донбассу и изоляция от Конгресса: эксперт объявил об ударе Байдена по Зеленскому Видео

05:10

Звезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессии

05:02

В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей Видео

04:22

Цены на продукты в Украине будут расти: что подорожает

03:57

Топ-3 полезностей для здоровья, наступающих после отказа от сахара

03:12

Эксперт рассказала, чем опасен жир на животе и как от него избавиться

02:47

Гороскоп на 29 июля для всех знаков Зодиака: стресс, обострение заболеваний или приятная встреча Видео

02:25

Капитан Марвел обнажилась и засветила потрясающее тело в сауне

02:16

Названы три самых невезучих знака Зодиака Видео

Реклама
01:39

"Плохая пародия на 95 квартал": эксперт оценил последствия назначения Арестовича главой СБУ

00:51

Ученые сделали новое открытие в лечении ожирения и диабета Видео

00:29

Симптомы сердечного приступа: пять необычных признаков на коже Видео

00:03

Украину накроет шквалами с градом и налетит ураган Видео

00:02

Приметы на 29 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

28 июля, среда
23:40

Украинских легкоатлетов за день до старта отстранили от Олимпиады-2020 Видео

23:02

В доме, на который рухнул самолет на Прикарпатье, находились дети Видео

22:30

Кравчук в реанимации: кто будет представлять Украину в ТКГ Видео

22:22

В Ровно произошла масштабная авария, люди сидят без света

21:45

Зеленский провел кадровые перестановки в армии

21:35

СНБО проведет срочное выездное заседание на Донбассе - СМИ Видео

21:15

"Мне сложно говорить": телеведущий Дмитрий Комаров потерял друга в авиакатастрофе на Прикарпатье Видео

21:12

Украинские ученые обнародовали печальный прогноз по пандемии коронавируса Видео

20:40

В Луцке умер знаменитый украинский футболист Видео

20:27

На Черновцы обрушилась стихия: подтоплены вокзал и много улиц Видео

20:23

Зеленский ответил на статью Путина и сравнил россиян с татаро-монгольским нашествием Видео

20:17

Как неправильно употреблять белок: главные ошибки Видео

19:56

Выяснились подробности о мужчине, который вчера скончался от штамма Дельта Видео

19:54

В Украине резко выросло число зараженных коронавирусом из-за штамма Дельта Видео

19:45

Почему в аграрной Украине подсолнечное масло дороже, чем в ЕС мнение

Реклама
19:24

Невысимая жара и невероятные наводнения: почему Украину и мир трясет от катаклизмов Видео

19:06

В Сети появилось видео с моментом падения самолета на Прикарпатье Видео

19:03

Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику

18:35

Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожай Фото Видео

18:28

Средняя зарплата в Украине впервые превысила 500 долларов - Госстат

18:11

Ударил инсульт во время плавания: на Черкасчине мужчина спас женщину от клинической смерти Видео

18:06

Жена Хомчака покинет пост главы Черниговской ОГА: вместо Коваленко назначат Чауса Видео

17:55

Что на самом деле нужно сделать, если укусил клещ: пошаговая инструкция Видео

17:47

Жара усиливается и идет новая аномалия: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео

17:45

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять