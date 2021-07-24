Украина получила первую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио

Дарья Белодед завоевала "бронзу" на Олимпиаде-2020 / facebook.com/olympicua

Украинская спортменка Дарья Белодед выборола первую медаль для нашей сборной на летних Олимпийских играх, которые проходят в Токио.

Украинка завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо, сообщает Главред со ссылкой на трансляцию соревнований.

Японка Фуна Тонаки одолела украинку в сложной борьбе за участие в главном финальном поединке. Однако Дарья оставила за собой право соревноваться за "бронзовую" медаль.

В решающем поединке Белодед одолела представительницу Израиля.

Как сообщал Главред, на Олимпиаде-2020 в Токио завершились соревнования по пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров среди мужчин. Олимпийским чемпионом стал иранец Джавад Форугхи. Украинец Павел Коростылев показал хороший результат, но выбыл из соревнований в шаге от медали. Он оказался на четвертом месте в общем зачете.

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"Серебро" в соревнованиях получил Дамир Микец из Сербии. "Бронзу" завоевал Пан Вэй из Китая.

Как известно, 23 июля в столице Японии стартовали летние Олимпийские игры-2020. Олимпиада должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена. В целях маркетинга 2020-й решили сохранить в названии.

Ранее украинцы раскритиковали новую форму наших спортсменов на Олимпиаде. По словам дизайнеров, форма изготовлена в нежной палитре, символизирующей надежду и веру. В то же время болельщики с недоверием восприняли новый дизайн, раскритиковав одежду, которая, как они считают, выглядит как у "заробитчан".