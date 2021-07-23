Открытие летних Олимпийских игр-2020 в Токио: когда и где смотреть

Церемония открытия Олимпиады в Токио / olympics.com

Уже сегодня, 23 июля в столице Японии, Токио стартуют такие долгожданные летние Олимпийские игры-2020. Олимпиада должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена. В целях маркетинга 2020-й решили сохранить в названии.

Отметим, что это первое в истории открытие Игр, на котором не будет зрителей из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Также, по сообщениям Kyodo, число высокопоставленных гостей будет сокращено: их планируется меньше тысячи.

Где смотреть церемонию

Ответственным за показ мероприятия в Украине будет телеканал UA: Перший – прямая трансляция начнется в 14:00 по Киеву и продлится до 18:00. Также репортажи с соревнований можно смотреть на платформе Oll.tv.

Кто откроет игры

Олимпиада в Токио обязательно войдет в историю. И не только потому, что вмешался коронавирус. Так как игры проходят под знаком "честной игры, вовлеченности и гендерного равенства", в программу соревнований были добавлены женские дисциплины, стало больше смешанных соревнований. Организаторам практически удалось достигнуть абсолютного гендерного равенства: женщин-спортсменок будет 48,8%. К слову, а предыдущих Играх процент был ниже: в Лондоне – 44,2%, в Рио – 45%.

Во время парада делегации пойдут согласно японской азбуке катакана, а сразу после Греции пойдет сборная беженцев. Открывать Олимпийские игры по традиции будет император Японии Нарухито.

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Организаторы Олимпиады в Токио решили отказать от дорогих шоу, поскольку перенос Игр обошелся в кругленькую сумму. Вместо этого для них будет не менее торжественный формат – он должен подчеркнуть японский колорит.

Кто знаменосец от Украины

Изменения коснулись и знаменосцев: теперь их двое – мужчина и женщина. Знамя Украины понесут чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин и олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич. Главной интригой остается, кто же будет зажигать олимпийский огонь.

Фото: НОК

Олимпиада в Токио: коротко

Грандиозное трёхчасовое действо начнется сегодня, в 14.00 по киевскому времени;

Украину на главном спортивном форуме четырехлетия будут представлять 157 олимпийцев в 25-ти видах спорта;

Олимпиада завершится 8 августа.

Ранее украинцы раскритиковали новую форму наших спортсменов на грядущей Олимпиаде. По словам дизайнеров, форма изготовлена в нежной палитре, символизирующей надежду и веру – в то же время болельщики с недоверием восприняли новый дизайн, раскритиковав одежду, которая, как они считают, выглядит как "заробитчане"