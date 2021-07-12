"Самая ужасная за все годы": украинцы раскритиковали новую форму наших спортсменов на Олимпиаде-2020

НОК представил форму, в которой наши спортсмены будут участвовать в летних Олимпийских играх, которые состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа.
Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) представил форму, в которой наши спортсмены будут участвовать в XXXII летних Олимпийских играх.
Украинские олимпийцы будут одеты в экипировку от фирмы PEAK. Эта олимпийская форма является не соревновательной, а спортивной, говорится на сайте НОК. В ней украинцы будут выходить на парад открытия и закрытия Игр, ходить по Олимпийской деревне, ездить на тренировки и соревнования, подниматься на пьедесталы почета.
"Главная идея коллекции заключается в том, что спорт - это стиль жизни и именно с этой одеждой ты готов к любым испытаниям. Олимпийская экипировка соответствует современным дизайнерским трендам, изготовлена из легких, прозрачных тканей, с учетом климатических условий Токио. Цветовая гамма, используемая в коллекции, умело сочетает традиционные сине-желтые цвета с нежной палитрой, символизирует надежду и веру. Ведь то, что Игры все же состоятся, это настоящая победа и своего рода свет в конце тоннеля", – отметили в Национальном олимпийском комитете.
Каждый член сборной Украины получит более 50 единиц одежды (спортивные костюмы, футболки, шорты, худи, ветрозащитные куртки, кроссовки, сумки, рюкзаки, шлепанцы и т.д.).
"Яркая, удобная, модная, необычайное сочетание цветов", – так охарактеризовали экипировку модели, которые участвовали в презентации.
Когда олимпийская команда получала форму, в Центр экипировки Национальной Олимпийской сборной Украины приехал и президент страны Владимир Зеленский. Глава государства и первая леди отметили стильный дизайн экипировки. В свою очередь, спортсмены добавили, что она еще и очень удобна.
В тоже украинцам не очень понравился дизайн формы олимпийцев. Они раскритиковали одежду.
"Неудачная форма и цвет непонятный, выглядят, как облезлый, и с оттенком зеленого, который при чем здесь, надеюсь не из-за политики"
"Такое ощущение, что ее напечатали в дешёвой типографии и вывесили выгорать на солнце"
"Самая ужасная форма за все годы"
"Выглядит ужасно"
"Выглядит ок, но нужно было бы добавить карту, как футболистам"
Справка. XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В них примут участие 158 украинских спортсменов.
Форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"
- Украинская ассоциация футбола (УАФ) 6 июня презентовала новую форму национальной сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине - героям Слава", в которой команда сыграла на Евро-2020.
- В России продемонстрировали негативную реакцию на футбольную экипировку украинцев.
- 7 июня в УЕФА сказали о том, что организация не видит никаких нарушений требований и правил в новой форме сборной Украины.
- Позже в СМИ сообщили, что Российский футбольный союз рассматривает возможность отказа сборной России по футболу от участия в Евро-2020 в знак протеста против формы национальной сборной Украины.
- После жалобы России в УЕФА 10 июня сделали заявление, согласно которому Украина должна убрать с футболок лозунг "Героям слава". В организации назвали его политическим.
- В Офисе президента заявили, что лозунг "Слава Украине – Героям слава" не может вызывать каких-либо оговорок и является уместным на футбольной форме сборной.
- 11 июня УЕФА и УАФ согласовали форму, в которой сборная Украины сыграла на чемпионате Европы.