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Крым вернули Украине: организаторы Олимпиады-2020 исправили возмутительную ошибку с картой

23 июля 2021, 10:13
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Ранее между Крымом и материковой частью Украины была проведена какая-то черта.

Новая карта на сайте Олимпиады/ Скриншот

Официальный сайт Олимпийских игр-2020 в Токио, ранее отрезавший от нашего государства оккупированный РФ Крым, вернул его на место – теперь на ресурсе правильная карта Украины

Накануне на официальном сайте соревнований на карте мира между материковой территорией Украины и Крымом была такая же линия, какой обозначены границы между различными государствами. Это вызвало нешуточное возмущение в сети.

В украинском МИД мгновенно отреагировали и поручили послам в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации. Вскоре карту на сайте Олимпийских игр обновили. Сейчас на ней украинские границы выглядят так же целостными, как их и признает международное сообщество.

Позже в Международном олимпийском комитете извинились за ошибку, объяснив ее "досадной ошибкой провайдера".

Олимпиада в Токио: коротко

  • Олимпийские игры стартуют в Токио уже сегодня. Они продлятся до 8 августа.
  • Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов в 25 видах спорта.
  • К слову, официальная церемония открытия начнется в 14:00 23 июля.

Ранее украинцы раскритиковали новую форму наших спортсменов на грядущей Олимпиаде. По словам дизайнеров, форма изготовлена в нежной палитре, символизирующей надежду и веру – в то же время болельщики с недоверием восприняли новый дизайн, раскритиковав одежду, которая, как они считают, выглядит как "заробитчане"

Олимпиада-2020 аннексия Крыма карта Украины
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