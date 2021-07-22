"Зрада" пришла, откуда не ждали: на сайте Олимпийских игр Крым отделили от Украины рубежом

На сайте Олимпийских игр Крым разделили с Украиной / Скриншот

На официальном сайте Олимпийских игр-2020, которые стартуют в Токио уже завтра, 23 июля, неправильно изображены границы Украины. На карте оккупированный РФ Крым отграничен от материковой части страны.

Эта картинка появляется во всплывающем окне Olympics Cheer Zone при переходе на страницу, посвященной истории выступлений "желто-синих" на Олимпиадах. На размещенной там карте между Крымом и материковой частью Украины проведена какая-то черта.

Пока организаторы Олимпиады не прокомментировали такую инфографику, хотя международное сообщество признает Крым частью территории Украины. В свою очередь в министерстве иностранных дел Украины уже осведомлены о проблеме и разбираются с ней, передает РБК-Украина слова пресс-секретаря ведомства Олега Николенко.

Скриншот официального сайта Олимпиады / Olympics Cheer Zone

Напомним, что игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 атлетов в 25 видах спорта. Официальная церемония открытия состоится уже завтра. Начало в 14:00 по Киеву.

Ранее украинцы раскритиковали новую форму наших спортсменов на грядущей Олимпиаде. По словам дизайнеров, форма изготовлена в нежной палитре, символизирующей надежду и веру – в то же время болельщики с недоверием восприняли новый дизайн, раскритиковав одежду, которая, как они считают, выглядит как "заробитчане"