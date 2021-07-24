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Олимпиада-2020: украинец Коростылев остановился в шаге от медали

24 июля 2021, 10:55
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Павел Коростылев до последнего претендовал на медаль, но допустил ошибку последним выстрелом.

Павел Коростылев
Павел Коростылев показал четвертый результат в пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров среди мужчин / Фото Reuters

На Олимпиаде-2020 в Токио завершились соревнования по пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров среди мужчин. Олимпийским чемпионом стал иранец Джавад Форугхи. Украинец Павел Коростылев показал хороший результат, но выбыл из соревнований в шаге от медали. Он оказался на четвертом месте в общем зачете.

"Серебро" в соревнованиях получил Дамир Микец из Сербии. "Бронзу" завоевал Пан Вэй из Китая, сообщает Главред со ссылкой на трансляцию.

Коростылев до последнего претендовал на медаль, но допустил ошибку последним выстрелом, который и определил тройку призеров. Выбив лишь 8,4 из 11, украинец остался без награды в Токио.

Отметим, что в квалификации Коростылев показал четвертый результат, набрав 581 очко. Другой украинец Олег Омельчук, квалификацию не прошел - 18-й результат (575 очков).

Павел Коростилев
Павел Коростылев допустил ошибку последним выстрелом / Фото Reuters

Как сообщал Главред, 23 июля в столице Японии стартовали летние Олимпийские игры-2020. Олимпиада должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена. В целях маркетинга 2020-й решили сохранить в названии.

Отметим, что это первое в истории открытие Игр, на котором не было зрителей из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Ранее украинцы раскритиковали новую форму наших спортсменов на Олимпиаде. По словам дизайнеров, форма изготовлена в нежной палитре, символизирующей надежду и веру – в то же время болельщики с недоверием восприняли новый дизайн, раскритиковав одежду, которая, как они считают, выглядит как у "заробитчан".

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