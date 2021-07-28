Олимпийский рекорд: украинский пловец легендарно прорвался в финал на Играх в Токио

Украинский пловец установил новый олимпийский рекорд / Федерация плавания Украины

Самый титулованный украинский пловец Михаил Романчук установил новый национальный и олимпийский рекорд на Играх в Токио: он преодолел заплыв на дистанции 800 метров с результатом 7.41.28 и прорвался в финал.

Причина в том, что плавание вольным стилем на дистанции 800 метров вернулось на Олимпийские игры впервые за более 100 лет. Примечательно, что предыдущий рекорд с результатом в 7:42,49 минуты также принадлежит Романчуку, сообщает Спортивный Комитет Украины в Facebook.

Кроме Романчука в финальном заплыве будет соревноваться еще один украинец. Сергей Фролов показал 7-й результат в квалификации и также попал в восьмерку лучших.

Финал соревнований состоится 29 июля. Заплыв начнется в 04:30 по киевскому времени.

Что известно про Михаила Романчука

Двукратный чемпион Европы в заплыве на 800 метров вольным стилем, а также на дистанции 400 и 1500 метров.

В его личной копилке – две серебряных медали на дистанции 1500 метров.

Кроме того, Романчук завоевывал на короткой дистанции "золото" чемпионата мира и чемпионата Европы.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Напомним, что 23 июля в столице Японии, Токио стартовали летние Олимпийские игры-2020. Олимпиада должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена. В целях маркетинга 2020-й решили сохранить в названии.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Третья медаль на счету пары стрелков Омельчук-Костевич – тоже бронза.