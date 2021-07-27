Третья медаль Украины на Олимпиаде-2020: пара стрелков Омельчук-Костевич завоевали бронзу

Елена Костевич и Олег Омельчук выиграли "бронзу" в Токио-2020/ twitter.com/OlympicUA

Украинские спортсмены заработали третью медаль на летних Олимпийских играх-2020, которые проходят в Токио.

Пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзу по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) в Twitter.

В борьбе за бронзовую медаль украинцы выиграли у пары сербов Микеч-Арунович со счетом 16:12.

"Копилка нашей сборной пополнилась третьей наградой Токио-2020. Бронзу в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м) получают Елена Костевич и Олег Омельчук, побеждая в малом финале сербов Зорану Арунович и Дамира Микеца", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, украинская спортсменка Дарья Белодед выборола первую медаль для нашей сборной на летних Олимпийских играх. Украинка завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.

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Украинец Павел Коростылев показал хороший результат по пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров среди мужчин, но выбыл из соревнований в шаге от медали. Он оказался на четвертом месте в общем зачете.