Вторая "бронза" Украины на Олимпиаде в Токио: медаль получил фехтовальщик Рейзлин

Рейзлин одержал победу в поединке с Сантарелли со счетом 15:12 / Reuters

Украинский спортсмен Игорь Рейзлин в поединке за 3-е место на Олимпиаде в Токио в мужском фехтовании одержал победу над итальянцем Андреа Сантарелли. В дебюте противостояния сопернику удалось вырваться вперед, однако украинец переломил ход поединка и победил.

Поединок завершился со счетом 15:12 в пользу Рейзлина, в результате чего одессит смог получить бронзу. Несмотря на уверенный старт Сантарелли, который уже в дебюте выигрывал со счетом 4:1, украинец смог перехватить инициативу и довел бой до своей победы.Читайте также"Потратила все силы на последнюю схватку": дзюдоистка Билодид прокомментировала свою бронзовую медаль

В полуфинале украинский спортсмен проиграл французскому спортсмену Роману Канноне со счетом 15:10. На пути к медали Рейзлину удалось победить швейцарцев Штеффена (15:11) и Гейнцера (15:12). В четвертьфинале Рейзлин выиграл у египтянина Эльсаеда со счетом 15:13.

Известно, что 37-летний одессит Игорь Рейзлин – вице-чемпион мира 2019 года в командных соревнованиях по фехтованию и бронзовый медалист чемпионата мира 2019 года в индивидуальных соревнованиях.

К слову, это уже вторая медаль украинцев на Олимпиаде. Первую завоевала дзюдоистка Дарья Белодид, которая 24 июля тоже получила бронзу.

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Олимпиада-2020 в Токио

В городе Токио, столице Японии, 23 июля стартовали летние Олимпийские игры. Олимпиада должна была состояться еще в прошлом году, однако ее перенесли из-за пандемии COVID-19. Было принято решение оставить 2020 год в названии турнира, который проходит этим летом.

На Олимпиаде Украину представляют 157 спортсменов, которые участвуют в 29 видах соревнований.

На соревнованиях по пулевой стрельбе на 10 метров среди мужчин хороший результат показал спортсмен Павел Коростылев. Украинец был в шаге от медали, однако в итоге оказался на четвертом месте в общем зачете. Олимпийским чемпионом в этом соревновании стал иранец Джавад Форугхи.