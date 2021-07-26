Украинскую спортсменку отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта

Украинская спортсменка Юлия Елистратова / olympicua

На Олимпиаде-2020 в Токио за день до старта соревнований отстранили украинскую спортсменку - триатлонистку Юлию Елистратову.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, официально причины пока не разглашают.

Сообщается, что согласно информации от Всемирного агентства по тестированию (ITA), Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях.

"Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХИ Олимпиады в Токио. Согласно определенных процедур до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной", - говорится в сообщении.

Как пишет ita.sport, украинская триатлонистка не выступит на Олимпиаде-2020 из-за допинга. Спортсменка сдала положительный тест во время соревнований в Украине.

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Образец был собран организацией World Triathlon во время соревновательного антидопингового контроля 5 июня 2021 года в рамках Кубка Европы по триатлону в Днепре, где Елистратова заняла первое место.

Международный союз триатлона был проинформирован об положительном тесте 24 июля, за три дня до старта соревнований по триатлону в Токио.

Отмечается, что спортсменка имеет право потребовать проведения анализа пробы B и обжаловать решение о временном отстранении в Спортивном арбитражном суде.

Стоит отметить, что перед самой Олимпиадой на четыре года дисквалифицировали украинского гимнаста олимпийского чемпиона Олега Верняева из-за допинга.

Арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) решил, что концентрация мельдония, обнаруженная в его организме, достаточна для дисквалификации на четыре года, сообщил Верняев.

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Срок дисквалификации отсчитывается с ноября 2020 года.

Как ранее сообщал Главред, Дарья Белодед завоевала первую в истории Украины награду в женском дзюдо, это также дебютная олимпийская медаль для самой атлетки и сборной Украины на Играх в Токио. После завоевания "бронзы" украинская спортсменка не сдержала эмоций и расплакалась.