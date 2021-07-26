Успех на Олимпиаде-2020: сестры Киченок прорвались в четвертьфинал парного разряда

Сестры Киченок вышли в 1/4 ОИ-2020 / Reuters

В ходе Олимпиады-2020 в японском Токио украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок вышли в четвертьфинал парного разряда.

Украинские теннисистки продолжат выступления в парном разряде Олимпиады в Токио.

В 1/8 финала парного разряда Надя и Люда обыграли Сару Эррани и Жасмин Паолини из Италии.

Надежда Киченок / Людмила Киченок – Сара Эррани / Жасмин Паолини – 7:6(4), 6:2

Отметим, что в 1/4 финала украинки сразятся с парой Вероника Кудерметова/Елена Веснина (ОКР).

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В то же время первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) добыла вторую победу в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио.

В поединке второго круга украинка обыграла Айлу Томлянович из Австралии (№51 WTA).

Элина Свитолина (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:4

В следующем раунде Свитолина сразится с Марией Саккари из Греции (№19 WTA).

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Напомним, ранее Дарья Белодед завоевала первую в истории Украины награду в женском дзюдо, это также дебютная олимпийская медаль для самой атлетки и сборной Украины на Играх в Токио. Добавим, что после завоевания "бронзы" украинская спортсменка не сдержала эмоций и расплакалась.

Позднее стало известно о том, что в ближайшее время девушка не будет принимать участия в соревнованиях.