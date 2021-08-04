Еще одна сенсация в Токио: украинки Федина и Савчук завоевали "бронзу" в синхронном плавании

Марта Федина и Анастасия Савчук / Reuters

Украинский дуэт Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые награды в синхронном плавании на Олимпиаде 2020 в Токио.

В финале Федина и Савчук получили 95.6000 балла.

Чемпионами Олимпийских игр стали представители Российского олимпийского комитета Светлана Ромашина (пятикратная чемпионка Олимпиад) и Светлана Колесниченко (чемпионка Игр 2016 в Рио-де-Жанейро), серебряные награды завоевал китайский дуэт Хуан Сючен и Сун Веньян.

Федина и Савчук вышли в финал соревнований, показав третий результат по итогам произвольной и технической программ, отмечается на сайте Олимпиады в Токио.

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