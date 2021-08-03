Украинка Черкасова завоевала бронзу Олимпиады-2020 в вольной борьбе

Алла Черкасова завоевала бронзу на ОИ-2020 / Скриншот

На Олимпиаде-2020 в Токио украинская спортсменка Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль.

Спортсменка, выступающая в вольной борьбе в категории до 68 кг, взяла бронзу в матче за третье место.

Украинская спортсменка победила хозяйку соревнований – японку Сару Досе.

Отметим, что это шестая бронзовая медаль для Украины на Олимпиаде в Токио. Также на счету наших спортсменов одно серебро.

Ранее пловец Михаил Романчук принес Украине первую серебряную медаль Олимпийских игр-2020 - он стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

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"Украинский пловец Михаил Романчук к бронзе на дистанции 800 м вольным стилем добавляет серебро на 1500", - сообщает НОК Украины.

Старт заплыва Романчук намеренно отдал соперникам, плывя с 8-7 результатом. Однако на 450 метрах он уже вышел на второе место. За 200 метров спортсмены начали финишный спурт.