Романчук завоевал для Украины первое "серебро" Олимпийских игр-2020 в Токио

Михаил Романчук принес Украине первое "серебро" Олимпийских игр-2020 / Reuters

. Украинский пловец стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Старт заплыва Романчук намеренно отдал соперникам, плывя с 8-7 результатом. Однако на 450 метрах он уже вышел на второе место. За 200 метров спортсмены начали финишный спурт.

И за 50 метров до финиша Романчук шел третьим, однако сумел обойти немца Флориана Веллброка, закончив заплыв на втором месте. "Золото" вновь, как и на дистанции 800 метров, взял американец Роберт Финке.

Новость дополняется