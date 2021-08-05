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"Спорт не относится к политике": призерки Олимпиады Федина и Савчук дружат со спортсменками из РФ

5 августа 2021, 11:43
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Украинские спортсменки Марта Федина и Анастасия Савчук провели совместную пресс-конференцию с россиянками и заявили о дружбе.

Федина и Савчук ответили на вопрос о "непростых отношениях" России и Украины / Скриншот Telesport

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, ранее завоевавшие бронзовые медали на Олимпиаде в Токио, рассказали о дружбе с россиянками Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко. Федина сказала, что спорт не имеет отношения к политике, а Савчук отметила, что они со спортсменками из России, выигравшими золотые медали, "лучшие подружки".

Об этом они рассказали в ходе совместной с россиянками Колесниченко и Ромашиной пресс-конференции в среду, 4 августа. Заявление было ответом на вопрос журналиста из России о том, какие отношения между спортсменами в условиях "непростых отношений между странами".

По словам Савчук, спорт и политика разные сферы, а на турнирах спортсменки относятся друг к другу с поддержкой и уважением.

"Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга... Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько сильно каждый работает... Поэтому всегда поддерживаем и поздравляем с каждой медалью", - считает Савчук.

Другая украинская синхронистка, Марта Федина, сказала, что они с россиянками "вообще лучшие подружки". Она видел их по телевизору в своей юности и рада с ними дружить.

"Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, я видела их по телевизору... У нас все очень по-доброму... Мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит", - подчеркнула 19-летняя спортсменка.

Напомним, 4 августа украинки Анастасия Савчук и Марта Федина завоевали бронзовые медали на Олимпиаде в Токио в синхронном плавании. Они заняли третье место по итогам произвольной и технической программ.

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