"Серебро" для Украины: Насибов сотворил сенсацию на Олимпиаде-2020

Парвиз Насибов на Олимпиаде в Токио / Reuters

В Японии на Олимпийских играх-2020 молодой украинский борец Парвиз Насибов успел сотворить сенсацию и поразить своим бойцовским характером и волей к победе.

Парвиз Насибов в финале принес Украине серебряную медаль.

Соперником Парвиза стал 25-летний иранец Мохаммад Реза Гераи, побеждавший на чемпионате Азии. И в финале он владел преимуществом. Насибов рвался вперед, но пропускал атаки и проиграл 1:9. Но принес Украине второе "серебро" Токио.

Ранее Насибов не поднимался выше восьмого места на чемпионате Европы-2019. Но молодой и перспективный боец выигрывал чемпионат Европы среди юниоров, а в сентябре 2018 года стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира.

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Медальный зачет Украины на Олимпиаде-2020

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