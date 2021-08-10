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Скандал с Магучих: Беленюк поддержал легкоатлетку после ее фото с россиянкой

10 августа 2021, 09:39
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Олимпийский чемпион заявил о травле Ярославы Магучих.

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Ярослава Магучих (справа) сделала фото с россиянкой / Reuters

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк прокомментировал скандал с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая после финала Олимпиады сделала фотографию с россиянкой Марией Ласицкене.

В эфире телеканала Наш он заявил об однозначной поддержке Магучих, как и каждого спортсмена, который прославляет Украину.

"По поводу травли ребенка которой 19 лет, я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что это именно проблема в этом заключается", - подчеркнул олимпийский чемпион.

Он уверен в том, что фото с россиянкой Магучих сделала в момент, когда находилась в состоянии эйфории.

"Она искренне обняла свою конкурентку, с которой они соревновались без задней мысли о том, какой резонанс это может вызвать в Украине. Я лично понимаю чувства девушки, которая впервые в жизни на таком международном большом форуме подняла флаг нашей страны. В том состоянии, в котором она была, Ярослава была готова обнимать любого, кто встретится ей на дороге", – добавил Беленюк.

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В свою очередь языковой омбудсмен Тарас Креминь в эфире телеканала Украина 24 заявил о том, что на международных соревнованиях украинские спортсмены должны "держать высокий уровень ответственности за страну".

На вопрос, осуждает ли он поступок спортсменки, языковой омбудсмен ответил, что не разделяет "принципов объятий, рукопожатий и много чего другого в публичной плоскости под флагом Украины".

При этом Креминь отметил, что вопросы спортивной дипломатии очень важны.

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Ранее сообщалось о том, что Магучих тепло приветствовала российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.

Магучих и Ласицкене обнимались по окончании соревнований, а также вместе позировали для фотографов.

Как известно, Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат 2,00 метра.

Олимпиада-2020 Жан Беленюк Олимпийские игры 2020
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