"Фото является традиционным": в федерации оправдали объятия Магучих с россиянкой на Олимпиаде

Ярослава Магучих со спортсменкой из РФ / Reuters

Скандал вокруг фото легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой на Олимпиаде прокомментировали в Федерации легкой атлетики Украины.

В федерации подчеркнули, что Магучих – одна из самых талантливых легкоатлеток мира за всю историю. Ей уже принадлежат мировые и европейские рекорды в различных возрастных категориях и ее считают самой реальной претенденткой на то, чтобы побить мировой рекорд, который держится с 1987 года, говорится на странице ФЛАУ в Facebook.

В федерации процитировали слова Магучих: "Когда стою на пьедестале, эмоции зашкаливают. Понимаю, что представляю свою страну, поднимается украинский флаг и звучит наш гимн. В эти мгновения приятно и спокойно на душе. Стоишь и радуешься".

В ФЛАУ уверены, что победами Магучих заявляет миру не только о себе, но и об Украине. В федерации отметили, что на Олимпийских играх в Токио, как и на всех соревнованиях, после выступления атлетки приветствовали друг друга – это традиция на всех без исключения турнирах.

"И кто бы ни стоял рядом с тобой на пьедестале, нужно отдать ему дань в знак честного соперничества. Ни одним своим высказыванием Ярослава Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине. Ценим людей, которые прославляют нашу страну на весь мир", – добавили в ФЛАУ.

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Напомним, ранее Магучих тепло приветствовала российскую спортсменку Марию Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.

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Магучих и Ласицкене обнимались по окончании соревнований, а также вместе позировали для фотографов.

Как известно, Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат 2,00 метра.

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк заявил об однозначной поддержке Магучих, как и каждого спортсмена, который прославляет Украину.

"По поводу травли ребенка. Ему 19 лет - я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что это именно проблема в этом заключается", - подчеркнул он.